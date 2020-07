Video/ Lecce Sampdoria (1-2): highlights e gol. Decisiva doppietta di Ramirez!

Era uno scontro diretto decisivo per la salvezza e l’ha vinto la Sampdoria in casa del Lecce. Come si emerge nel video di Lecce Sampdoria, curiosamente, è stata una partita decisa nella sua interezza dai calci di rigore, due assegnati ai blucerchiati e uno ai salentini. Scaramucce a inizio gara, ci prova il Lecce e poi esce fuori la Sampdoria, ma è evidente che entrambe le squadre siano attente a non scoprirsi. A fine primo tempo però un fallo in area di Tachtsidis su Jankto costa il penalty ai padroni di casa, Gaston Ramirez dal dischetto permette alla squadra di Ranieri di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa però dopo appena 3′ il Lecce trova il lampo del pareggio: Saponara viene steso in area da Thorsby ed è calcio di rigore che Mancosu trasforma, ristabilendo la parità allo stadio Via del Mare. La partita sembra apertissima, ma alla mezz’ora è ancora calcio di rigore per la Sampdoria: dubbi sul contatto tra Paz e Depaoli, ma il direttore di gara è inflessibile e Ramirez trasforma una rete che pesa. Il Lecce ci prova fino alla fine ma non arriva il pari, la Sampdoria si porta a +4 dal terzultimo posto, il Lecce a -1 dal Genoa e dalla salvezza non riesce però ancora a muovere la classifica dopo il lockdown.

LE DICHIARAZIONI

Lo scontro diretto perso pesa per il Lecce, ma l’allenatore Fabio Liverani crede ancora nella salvezza: “C’è delusione, è normale. Perdiamo una partita perché abbiamo commesso 2 errori e loro 1. C’è delusione e rammarico, non ho visto grande differenza in campo fra le squadre. La salvezza è ancora possibilissima, ma c’è da ripartire velocemente. Questi errori li stiamo pagando a caro prezzo, oggi abbiamo perso una partita per colpa di due errori evitabilissimi, di attenzione e serenità. Questo mi dispiace, se perdi come con Milan e Juve le sconfitte le digerisci, così no.” Può invece finalmente sorridere il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri: “Mi fanno ringiovanire questi ragazzi con loro devi essere sempre pronto. Era difficile stasera, non siamo abituati a stare nelle posizioni in cui abbiamo giocato stavolta, ma abbiamo lottato su ogni pallone e i tre punti ora ci fanno respirare. Ma non è ancora finita. Oggi è stato un handicap per il Lecce giocare senza pubblico, quello che stiamo giocando è un campionato anomalo che però va finito. Dobbiamo continuare a lottare come fatto oggi. La Spal? Va affrontata così. Di Gastón Ramírez è importante il carisma, l’esperienza. Da lui può sempre uscire qualcosa“.

