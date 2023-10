Video/ Lecce Sassuolo (1-1) gol e highlights: a segno Berardi e Krstovic! (Serie A, 6 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCE SASSUOLO: LA SINTESI

Allo Stadio Via del Mare le squadre di Lecce Sassuolo si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico D’Aversa tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva immediatamente al 2′ con uno spunto impreciso di Almqvist ed al 6′ quando Rafia viene anticipato sul più bello da Erlic. I minuti scorrono sul cronometro ed i pugliesi mancano un’altra opportunit al 13′ con Strefezza per colpa dell’attento Consigli.

Gli ospiti allenati da mister Dionisi reagiscono riuscendo a passare in vantaggio al 22′ grazie alla rete messa a segno da Berardi, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Baschirotto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I giallorossi provano a replicare cogliendo un palo sul colpo di testa di Krstovic al 39′ ed incappando nelle nuove parate di Consigli su Gendrey al 40′, Almqvist al 45’+2′ e Baschirotto al 45’+2′. Nel secondo tempo i salentini ripartono forte trovando appunto il gol del pareggio subito al 48′ per merito del solito Krstovic, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli dal suo compagno Baschirotto.

Nell’ultima parte dell’incontro Strefezza da un lato e Berardi insieme a Defrel dall’altro non concretizzano per il colpaccio finale. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Juan Luca Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Rafia e Krstovic da un lato, Boloca, Pedersen e Ferrari dall’altro. Il punto conquistato in questo ottavo turno di campionato permette al Lecce di salire a quota 12 ed al Sassuolo di portarsi a 10 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCE SASSUOLO: IL TABELLINO

Lecce-Sassuolo 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 22′ RIG. Berardi(S); 48′ Krstovic(L).

Assist: 48′ Baschirotto(L).

LECCE (4-3-3) – Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist. A disposizione: Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Touba, Samek, Piccoli. Allenatore: Roberto D’Aversa.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Obiang, Ceide, Volpato, Thorstvedt, Tressoldi, Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 1′ Boloca(S); 43′ Pedersen(S); 44′ Rafia(L); 72′ Krstovic(L); 80′ Ferrari(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCE SASSUOLO













