VIDEO/ Lecce Spezia (0-0) highlights: un punto salvezza per due

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCE SPEZIA: HA VINTO LA PAURA DI PERDERE!

Un punto che avvicina alla fine sia il Lecce sia lo Spezia alla salvezza. Nzola e Shomurodov provano le prime incursioni per lo Spezia, al 6′ l’angolano vince il duello con Umtiti ma calcia di poco a lato da buona posizione. I liguri fanno girare palla con insistenza, i salentini controllano invece gli spazi nella loro metà campo e non si sbilanciano. Al 20′ ancora iniziativa di Nzola che viene chiuso da Oudin, il Lecce riesce a fare ben poco in fase offensiva ma rischia sostanzialmente meno in una prima fase del match molto tattica e guardinda da parte di entrambe le squadre. Restano bassi i ritmi partita tra Lecce e Spezia anche a metà primo tempo. Al 28′ prova a farsi vedere in avanti il Lecce con una punizione di Oudin che trova l’inserimento di Blin, che in allungo non riesce però a deviare in rete. Al 39′ una punizione di Salvatore Esposito, specialista, sorvola abbondantemente la traversa, lo spettacolo comunque continua a latitare e si arriva all’intervallo senza gol né emozioni.

Secondo tempo che segue subito il copione del primo, la prima annotazione arriva al 5′ con un’ammonizione per Umtiti a causa di un fallo su Nzola. Gli affondi di Reca provano ad aiutare lo Spezia ad accelerare, c’è un cartellino giallo anche per Wisniewski per un fallo su Di Francesco, quindi tempo di cambi con Colombo e Gonzalez che al quarto d’ora lasciano spazio a Ceesay e Askildsen nel Lecce. Al 18′ cambia anche lo Spezia, fuori Bourabia e Shomurodov, dentro Zurkowski e Agudelo. Al 24′ Gendrey prova a scuotere l’equilibrio con una grande accelerazione, il pallone finisce a Strefezza che viene però chiuso da Nikolau al momento del tiro. Alla mezz’ora viene ammonito Nikolau per un fallo su Strefezza, quindi al 33′ Nzola trova solo l’esterno della rete con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Esposito. Fuori Gyasi ed in campo Salva Ferrer, quindi al 40′ una girata di Agudelo sorvola di poco la traversa. Ammoniti Salvatore Esposito, Nzola e Blin in un finale di match nervoso ma il colpo del ko ce l’ha lo Spezia al 92′: Ekdal arriva al piazzato in area con grande risposta di Falcone che salva la porta del Lecce e permette ai salentini di ottenere un fondamentale punto salvezza.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCE SPEZIA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Marco Baroni crede che il Lecce si stia avvicinando alla meta: “Oggi volevamo vincere, c’era tanta tensione e nervosismo, ma la squadra è rimasta compatta. Ringrazio i ragazzi per la prestazione. Il gesto nel finale? Ho detto alla squadra di salutare tutti, abbiamo tenuto in un campionato anomalo, abbiamo tenuto testa a ogni squadra, c’è stato tanto spirito di sacrificio. Siamo in una posizione di classifica in cui ce la giocheremo fino in fondo. Dobbiamo continuare a lavorare e a non mollare niente. Cerco di alleggerire la squadra, è un percorso di crescita. Ma ripeto, con l’esperienza e le partite si migliora. Oggi c’era tanto in palio, nel primo tempo eravamo più contratti del solito. Abbiamo concesso poco, non era facile nemmeno trovare trame offensive“.

Per Leonardo Semplici lo Spezia doveva essere più determinato: “Un punto che muove la classifica, ci fa allungare un attimo ma sicuramente eravamo venuti qui per provare a fare un risultato diverso. Sapevamo di affrontare una squadra in salute, di valore ed il primo tempo abbiamo fatto molto bene creando i presupposti per fargli del male. Non siamo stati determinati e cattivi, l’abbiamo pagato. Lo sforzo del primo tempo é stato di valore, nel secondo tempo é stato più equilibrato e forse da entrambe é subentrata la paura. Hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Bisogna andare avanti con queste prestazioni“.

