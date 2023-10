Video/ Lecce Torino (0-1) gol e highlights: Buongiorno decide la sfida del Via del Mare (28 ottobre 2023)

VIDEO LECCE TORINO (0-1): JURIC TORNA A VINCERE

Il Torino conquista tre punti pesantissimi a Lecce grazie ad una rete siglata da Buongiorno nel finale della prima frazione. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Bellanova scende sulla fascia di competenza e crossa, Falcone blocca senza problemi. Primi dieci minuti di gara con ritmi bassi. Gineitis travolge Rafia e viene ammonito. Banda ci prova su punizione, blocca Milinkovic-Savic. Banda in mezzo, blocca senza problemi Milinkovic-Savic. Lazaro la mette in mezzo, Falcone blocca. Pellegri prova lo stop in area ma sbaglia, blocca Falcone. Match che fatica a decollare. Linetty commette fallo su Rafia, secondo giallo della gara.

Lazaro ci prova su punizione ma trova la barriera. Milinkovic-Savic sbaglia il rinvio e regala la sfera a Banda, sul tiro salva. Iniziativa personale di Krstovic, ancora reattivo Milinkovic-Savic. Gallo in mezzo, Krstovic colpisce di testa ma non trova la porta. Ammoniti Gendrey e Lazaro. Lazaro per Ricci che calcia ma non trova lo specchio. Rafia ferma il contropiede di Ricci e si prende il giallo. Buongiorno! La sblocca il Torino! Sul tiro di Ricci il difensore si fa trovare pronta e la sblocca. Termina la prima frazione di gara, decide al momento Buongiorno.

VIDEO LECCE TORINO: IL SECONDO TEMPO

Banda ci prova da posizione defilata, Milinkovic-Savic respinge la minaccia. Bellanova prova a concludere, lo chiude Gallo. Lazaro per Sanabria che di testa non trova la porta. Pellegri da posizione defilata, respinge bene Falcone. Rodriguez si prende il giallo dopo il fallo su Strefezza. Gallo commette fallo su Bellanova e si prende il giallo. Torre di Piccoli per Baschirotto, ottima l’uscita di Milinkovic-Savic. Tameze spende il fallo tattico e viene ammonito. Termina il match, la decide Buongiono.

VIDEO LECCE TORINO: IL TABELLINO

Marcatori: 41′ Buongiorno (T)

Ammoniti: Gineitis (T), Linetty (T), Lazaro (T), Gendrey (L), Rafia (L), Rodriguez (T), Tameze

Espulsi: Juric (T)

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. A disp. Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Berisha, Listowski, Smajlovic, Strefezza, Touba, Kaba, Samek, Piccoli. All. D’Aversa.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Pellegri, Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Ilic, Radonjic, Sazonov, Seck, Tameze, Antolini, Zapata, N’Guessan. All. Juric

Arbitro: Aureliano di Bologna (ass. De Meo e Fontemurato; IV Baroni; Var Valeri, Avar Longo)

