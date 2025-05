VIDEO LECCE TORINO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Via del Mare il Lecce si aggiudica un successo importante sconfiggendo il Torino per 1 a 0. Nel primo tempo i granata non approfittano di un’occasione al quarto d’ora quando un rimpallo libera Gineitis che tuttavia non batte l’estremo difensore avversario Falcone, il quale riesce a salvarsi in angolo.

Gli uomini di mister Vanoli al 37′ non centrano il bersaglio con una giocata di Vlasic ma evitano il peggio al 40′ grazie a Milinkovic-Savic, bravo a disinnescare in corner il colpo di testa di Helgason al 40′. Il tecnico Giampaolo deve invece sostituire Pierret con Ramadani al 44′ per colpa di un infortunio.

In avvio di secondo tempo è proprio lo stesso subentrato Ramadani a siglare il gol del vantaggio per i salentini al 46′, sfruttando nel migliore dei modi l’assist offertogli da Krstovic che non supera a sua volta il portiere serbo al 50′. Nel finale i giallorossi vanno in cerca della rete della tranquillità sebbene collezionino un paio di chances fallite con Coulibaly al 67′ e Rebic al 68′.

Questa vittoria garantisce tre nuovi punti al Lecce che tocca in questo modo quota 31 nella classifica della Serie A stagione 2024/2025. Il KO riconferma invece il Torino a 44 punti, senza cioè migliorare la propria situazione in graduatoria rispetto a prima di cominciare questo trentasettesimo e penultimo turno del massimo campionato di calcio.

VIDEO LECCE TORINO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS