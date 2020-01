Video/ Lecce Udinese (0-1): highlights e gol. De Paul regala tre punti a Gotti

Successo fuori casa dei friulani nella 18^ giornata del campionato di Serie A: come si vede nel video di Lecce Udinese, entro il triplice fischio finale ci ha pensato Rodrigo De Paul a punire i giallorossi e a concedere a Gotti tre punti decisivi per la classifica del campionato. Tornando a quanto accaduto ieri sera al Via del Mare, ecco che già dalle prime battute dobbiamo dire che è stato il Lecce di Liverani a farsi avanti: si segnalano dunque nel primo tempo alcuni ottimi attacchi firmati da Babacar e Falco, sempre però ben neutralizzati da Musso. E’ poi solo nel finale del primo tempo che pure la squadra bianconera prende coraggio: è Mandragora a far paura alla difesa avversaria con una gran giocata solo 4 minuti prima del duplice fischio dell’arbitro. Nella ripresa del match poi accade di tutto: già al via si ricorda il gol annullato al Var ai friulani al 50’ per fuorigioco. Tempo dieci minuti ed ecco che arriva una nuova delusione per i bianconeri, con un’altra rete firmata da Okaka e di nuovo annullata sempre per fuorigioco. Il ritmo comunque cresce e il dominio dell’Udinese in campo ora è evidente: il Lecce però non si perde d’animo e approfitta di tutti gli spazi che l’avversario concede. Si arriva all’88’ e dunque al gol che ha deciso la sfida di Serie A: De Paul conclude una splendida azione con un bel tiro in area e Musso non può farci nulla. E’ poi ancora Udinese nel finale del match, ma il triplice fischio finale arriva prima che la squadra di Gotti possa ancora violare lo specchio del Lecce.

IL TABELLINO

Lecce Udinese 0-1 (0-0 pt)

Lecce: Gabriel, Petriccione, Lucioni, Donati, Mancosu (C), Falco, Rossettini, Tabanelli (24 st Farias), Babacar (34 st La Mantia), Dell’Orco, Tachtsidis. A disp: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Shakhov, Meccariello, Dubickas, Rispoli. Allenatore: F. Liverani

Udinese: Musso, Ekong, Fofana, Okaka, De Paul (C) (46 st Barak), Sema (30 st Pussetto), Nuytinck, Stryger Larsen, Nestorovski (20 st Lasagna), Mandragora, De Maio. A disp: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Jajalo, Walace, Ter Avest, Becao, Teodorczyk. Allenatore: L. Gotti

Marcatore: 43 st De Paul

Ammonito: 43 st De Paul

Recupero: 1 min pt, 6 min st

Spettatori: 2.558 paganti e 18.763 abbonati

Arbitro: Antonio Giua sez. Olbia Assistenti: Fabiano Preti sez. Mantova – Davide Imperiale sez. Genova IV Ufficiale: Alessandro Prontera sez. Bologna VAR: Fabio Maresca sez. Napoli AVAR: Valentino Fiorito sez. Salerno

VIDEO LECCE UDINESE, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA