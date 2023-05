VIDEO/ Lecce Verona (0-1) gol e highlights. Ngonge, colpo salvezza

VIDEO SINTESI GOL E HIGHLIGHTS DI LECCE VERONA: PUNTI PESANTISSIMI!

Il Verona vince la sfida salvezza in casa del Lecce e compie un grande passo in avanti verso la permanenza in Serie A. Dopo 2′ subito Verona vicino al gol: cross di Lazovic e colpo di testa di Djuric che si stampa sulla traversa. Risponde il Lecce al 5′ con Strefezza che innesca Gallo, conclusione bloccata a terra da Montipò, Per il Verona l’asse Lazovic-Djuric funziona e stavolta è Falcone a opporsi alla girata del bosniaco. Si sente comunque la tensione della posta in palio, al 19′ nuova annotazione con ammonizione per Faraoni per proteste dopo un duro fallo subito dal capitano degli scaligeri. Stessa sorte per il capitano degli scaligeri, Hjulmand, sempre per proteste al 23′. La partita resta tesa, alla mezz’ora Duda prova a rompere l’equilibrio ma il suo tiro al volo è completamente fuori misura. Al 34′ ammonito Abildgaard per un fallo su Strefezza, al 36′ non ha fortuna una conclusione dalla distanza di Gallo per il Lecce. Ultimo sussulto proprio al 45′ con Di Francesco che cerca la girata in bello stile senza inquadrare lo specchio della porta.

Dopo 4′ nella ripresa nuovo affondo del Lecce con anticipo di Dawidowicz su Strefezza imbeccato da Di Francesco. Al 7′ ammonito Magnani proprio per un fallo su Di Francesco, al 9′ non ha fortuna una conclusione di Strefezza col Lecce partito più reattivo nel secondo tempo. Al 12′ Gallo innesca ancora Di Francesco ma il pallone si alza sopra la traversa, il Verona torna a pungere solo al 14′ con un colpo di testa di Abildgaard che Falcone deve togliere da sotto la traversa. Sugli sviluppi del corner Falcone dice no coi pugni a Verdi. Il Verona passa al 27′: Ngonge riparte seminando Hjulmand e piazzando una rasoiata all’angolino imparabile per Falcone. Baroni prova a correre ai ripari con un doppio cambio, Gonzalez e Banda sostituiscono Blin e Di Francesco, ma ora i salentini sono costretti a provare a rimontare per evitare una sconfitta delicatissima in chiave salvezza. Vengono ammoniti Oudin, Montipò e Ngonge, finale di partita infuocato con il Lecce che tenta il tutto per tutto a caccia del pareggio. Al 43′ Banda cerca il piazzato trovando però la pronta risposta di Montipò, che è sicuro nella presa anche su una conclusione di Hjulmand al 91′. Si arriva a 96′ e 30” ma il Lecce non passa.

Per Marco Baroni il Lecce è stato punito oltre i suoi demeriti: “Abbiamo avuto un problema a trovare la porta, ma noi abbiamo costruito molto, anche più del Verona. Loro giocano un calcio complesso, lavorando sulle seconde palle. Nella ripresa abbiamo ritrovato più dinamicità, fino al gol subito. Dopo abbiamo cercato di recuperare il risultato, con un po’ di frenesia. Non siamo assolutamente contenti, è una sconfitta pesante ma dobbiamo digerirla per andare avanti. Non dobbiamo avere timore o paura, perché abbiamo tutto nelle nostre mani. In Serie A ci sta prendere gol, forse avremmo potuto gestire meglio l’azione. Su quella palla potevamo fare meglio, ma loro hanno calciato molto. Sono partite sempre condizionate da un episodio, ma quello che a me ora interessa è di non perdere fiducia e condizione. In queste partite finali c’è il nostro campionato, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali“.

Marco Zaffaroni esorta il Verona a non mollare nel momento decisivo della stagione: “Ovviamente c’è grande felicità per questi tre punti arrivati con una grande prestazione, per noi è un risultato pesante essendo uno scontro diretto. La classifica ora ci sorride ma dobbiamo mangongentenere la calma, manca ancora un pezzettino. Stasera abbiamo voluto impostare la gara in un certo modo perché giocavamo su un campo difficile, abbiamo preso il Lecce alto per giocare uno contro uno nonostante loro abbiano giocatori molto pericolosi. Volevamo dare un segnale, i ragazzi hanno interpretato benissimo la partita. Nella ripresa non ci siamo disuniti, è stata una prestazione di alto livello. Sono gare che non puoi sbagliare e questo dà ancora più valore a ciò che è stato fatto. Bisogna continuare su questa strada, tutto questo percorso è stato fatto senza guardare la classifica. Poi il rischio di farti condizionare c’è però siamo sempre rimasti concentrati solo su di noi e dovremo fare lo stesso fino alla fine“.

