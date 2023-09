Video/ Lecco Catanzaro (3-4) gol e highlights: Donnarumma risolve la sfida! (Serie B, 3 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO CATANZARO: LA SINTESI

Allo Stadio Euganeo di Padova il Catanzaro supera in trasferta il Lecco per 4 a 3 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Vivarini partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva con Iemmello sparando largo al 9′ e centrando il palo al 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi si vedono annullare un gol su segnalazione del VAR al 28′ per fallo di mano di Iemmello che, con un colpo di testa vincente su assist di Vandeputte, riesce però a mettere poi a segno la rete del vantaggio al 31′. Il suo compagno Biasci fallisce quindi una buona chance al 37′.

Nel secondo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Foschi suonano la carica al 51′ con il colpo di testa di Caporale alto su cross di Lepore. I calabresi si disperano al 54′ quando Melgrati disinnesca Vandeputte per due volte e poi anche Iemmello sebbene sia lo stesso Vandeputte a trovare il gol del raddoppio al 56′, su suggerimento di Sounas. Nell’ultima parte dell’incontro i blucelesti accorciano le distanze con il gol siglato di testa da Novakovich, aiutato da Lepore, al 64′ e ripristinano l’equilibrio all’83’ con Caporale, assistito da Di Stefano. Le Aquile del Sud tornano avanti all’86’ con il gol di Verna ed allungano all’88’ con Donnarumma, supportato da Pompetti, prima di subire la rete di Eusepi, su passaggio di Lepore, al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ermanno Feliciani, proveniente dalla sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Crociata, Sersanti da un lato, Katseris dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quarto turno di campionato permettono al Catanzaro di salire a quota 10 nella classifica della Serie B mentre il Lecco non si muove, restando fermo a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO CATANZARO: IL TABELLINO

Lecco-Catanzaro 3 a 4 (p.t. 0-1)

Reti: 31′ Iemmello(C); 56′ Vandeputte(C); 64′ Novakovich(L); 83′ Caporale(L); 86′ Verna(C); 88′ Donnarumma(C); 90’+2′ Eusepi(L).

Assist: 31′ Vandeputte(C); 52′ Sounas(C); 64′, 90’+2′ Lepore(L); 83′ Di Stefano(L); 88′ Pompetti(C).

LECCO (3-5-2) – Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale; Giudici, Ionita, Galli, Crociata, Lepore; Pinzauti, Novakovic. Allenatore: Foschi.

CATANZARO (4-4-2) – Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Ermanno Feliciani (sezione di Teramo).

Ammoniti: 38′ Crociata(L); 77′ Katseris(C); 85′ Sersanti(L).













