Video Lecco Cittadella che racconta la sfida valevole per il girone A di Lega Pro. Cronaca, migliori azioni della sfida appena conclusa.
VIDEO LECCO CITTADELLA: IN EXTREMIS
Video Lecco Cittadella che evidenzia una partita fin da subito molto accesa con Sipos che sfida Zanellati. L’attaccante ci prova poco dopo, ma niente da fare. Tentativi anche per Voltan e Galeandro con il solito portiere a mettere in calcio d’angolo.
Tra le occasioni più importanti nel corso della prima frazione c’è sicuramente quella al minuto 32, con il difensore granata Redolfi che liscio all’interno dell’area di rigore regalando la possibilità a Sipos. L’attaccante non è freddo, sotto porta e sbaglia contro il portiere. Cittadella che si fa vedere dalle parti di Furlan con l’acrobazia di Rabbi.
Poche emozioni nel corso della seconda frazione. Sipos è sempre tra i più pericolosi ma non trova la porta. Poche le emozioni fino ai minuti finali.
Cittadella che vince in casa dei lombardi con la rete di Castelli su calcio di rigore al minuto 86. Successo esterno per i granata che salgono in classifica.