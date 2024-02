Video/ Lecco Cremonese (0-1) gol e highlights: Coda su rigore regala i tre punti (3 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCO CREMONESE (0-1): LA PARTITA

La Cremonese vince di misura in casa dell’ultima in classifica Lecco e mantiene la seconda posizione in classifica. La prima frazione di gara scivola via senza grandi emozioni da ambo le parti. Frigerio pesca Listowski che calcia, Saro risponde presente. Zanimacchia calcia a giro, tiro leggermente deviato che trova la grandissima risposta di Lamanna.

Nella ripresa la Cremonese alza i ritmi e trova l’episodio decisivo. Frigerio tocca con la mano, il direttore di gara indica il dischetto. Coda la piazza sotto la traversa e la sblocca. Crociata in mezzo da angolo, Lunetta la tocca con Salcedo che non ci arriva davvero di pochissimo. Johnsen per Sernicola che calcia alto da ottima posizione. Lunetta serve Novakovich, tiro a botta sicura con Antov che chiude tutto con un grande intervento. Ghiglione con il destro sfiora la rete del raddoppio nel finale. Il Lecco resta ultimo in graduatoria.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCO CREMONESE (0-1): IL TABELLINO

RETI: 54′ Coda (C) su rig.

LECCO (4-3-3): Lamanna; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale; Ionita, Galli (46′ Sersanti), Frigerio (57′ Lunetta); Listkowski (57′ Novakovich), Salcedo (73′ Degli Innocenti), Crociata (73′ Inglese).

A disp.: Saracco, Bianconi, Salomaa, Capradossi, Parigini, Lepore, Lemmens.

All.: Emiliano Bonazzoli

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Abrego, Castagnetti, Johnsen, Zanimacchia (65′ Ghiglione); Falletti (69′ Afena-Gyan), Coda (69′ Tsadjout).

A disp.: Brahja, Livieri, Marrone, Ciofani, Della Rovere, Rocchetti, Quagliata.

All.: Giovanni Stroppa

ARBITRO: Sig. Luca Zufferli della sezione di Udine (Assistenti: Sig. Mauro Vivenzi di Brescia e il Sig. Francesco Luciani di Milano. Quarto uomo: Sig. Stefano Nicolini di Brescia. Var: Sig. Eugenio Abbattista di Molfetta. A-Var: Alberto Santoro di Messina)

AMMONITI: Lochoshvili (C), Antov (C), Galli (L), Ierardi (L), Zanimacchia (C)

