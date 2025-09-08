Video Lecco Dolomiti Bellunesi (risultato finale 3-0) gol e highlights della gara valida per la terza giornata del girone A della Serie C 2025/2026

VIDEO LECCO DOLOMITI BELLUNESI (3-0), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Lecco Dolomiti Bellunesi, gol e highlights: con un tris calato alla distanza, i padroni di casa proseguono nel loro convincente avvio di stagione schiantando la formazione veneta, forse punita ben oltre i propri demeriti e che ha finito pure in 10 uomini a causa dell’espulsione di Milesi al 70’ dopo una review al FVS. Nonostante il punteggio finale, infatti, quella tra i blucelesti e la compagine rosaverde guidata da Nicola Zanini è stata una sfida equilibrata sul piano del gioco, prima che nella ripresa gli ospiti crollassero sotto i colpi avversari. Nel primo tempo avvio a buoni ritmi: poi, dopo una chance per Furrer, era Tanco a portare avanti i suoi sugli sviluppi di un corner (25’); poco dopo il neo entrato Olonisakin, al posto dell’infortunato Toci, sfiorava l’1-1 e forse era questo il turning point del pomeriggio. In chiusura di frazione, al 46’, arrivava per i veneti la mazzata che tagliava le gambe col bel gol di Kritta che garantiva il doppio vantaggio al riposo.

Video Rimini Ternana (1-4)/ Gol e highlights: rete decisiva di Ferrante! (Serie C, 7 settembre 2025)

Ripresa con gli uomini di Federico Valente in controllo delle operazioni, mentre gli avversari con orgoglio si buttavano in avanti alal ricerca della rete che avrebbe riaperto il match: molto attivo lo stesso Olonisakin e l’ex di turno, Mignanelli, che in un paio di circostanze si rendeva pericoloso dalle parti di Furlan. Poi, dopo la girandola delle sostituzioni attorno all’ora di gioco e il ‘rosso’ per gli ospiti proprio allo scoccare del cooling break, la gara sostanzialmente si chiudeva. Nel finale i baby cambi mandati in campo dal tecnico dei lombardi si divertivano a cercare il tris: per due volte lo sfiorava il 2006 Mihali (gioia negata in ambo i casi dal portiere avversario Abati), poi era lo stesso neo entrato a servire l’assist per Alaoui al 95’. Con questo 3-0 il Lecco prosegue nel suo convincente avvio di stagione, salendo a quota 7: resta ferma a 2 punti la Dolomiti Bellunesi, sconfitta ma non disprezzabile per 70’ e ancora alla ricerca della prima, storica vittoria in C.

Video Sambenedettese Forlì (1-2)/ Gol e highlights: la ribalta Cavallini! (Serie C, 7 settembre 2025)

VIDEO LECCO DOLOMITI BELLUNESI (3-0), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini; Pellegrino (81′ Mihali), Zanellato (64′ Bonaiti), Mallamo (81′ Metlika), Kritta; Furrer (64′ Anastasini); Galeandro (64′ Alaoui), Sipos. A disposizione: Constant, Dalmasso, Grassini, Lovisa, Marrone, Roman, Voltan. Allenatore: Federico Valente.

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Abati; Barbini (64′ Alcides), Milesi, Mondonico; Saccani (64′ De Paoli), Clemenza (46′ Agosti), Burrai, Clemenza, Mignanelli; Marconi, Toci (21′ Olonisakin). A disposizione: Consiglio, Gobetti, Masut, Mutanda, Piazza, Scapin, Tavanti. Allenatore: Nicola Zanini.

Video Novara Trento (1-1)/ Gol e highlights: botta e risposta Giannotti-Alberti! (Serie C, 7 settembre 2025)

Ammoniti: Saccani (D), Milesi (D).

Espulso: Milesi (D).

Reti: 22′ pt Tanco (L), 46′ pt Kritta (L), 50′ st Alaoui (L).