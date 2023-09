Video/ Lecco Feralpisalò (1-2) gol e highlights: decide Felici nella ripresa! (Serie B, 26 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO FERALPISALO’: LA SINTESI

Allo Stadio Rigamonti-Ceppi la Feralpisalò supera in trasferta il Lecco per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Vecchi provano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 1′ ma la conclusione di Balestrero non impensierisce l’estremo difensore avversario Saracco. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Foschi suonano la carica fallendo una buona occasione intorno al 33′ quando il colpo di testa di Ionita termina di poco a lato dello specchio della porta difesa dai gardesani.

Nel secondo tempo il copione del match si ripete rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti i verdazzurri ripartono bene riuscendo a passare in vantaggio al 51′ grazie alla rete messa a segno da Balestrero, su assist di Parigini. I blucelesti trovano immediatamente il gol del pareggio al 52′ per merito di Buso, supportato da Lepore, ma i Leoni del Garda tornano avanti già al 54′ con il gol siglato da Felici, su suggerimento di Martella. Nell’ultima parte dell’incontro i manzoniani non ripristinano l’equilibrio con la giocata fuori misura di Giudici nemmeno all’87’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Rutella, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Marrone e Degli Innocenti da un lato, Balestrero, Ceppitelli e Pizzignacco dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo settimo turno del campionato cadetto permettono alla Feralpisalò di salire a quota 4 nella classifica della Serie B scaccando in questo modo i diretti avversari di giornata del Lecco, rimasti fermi a un punto.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO FERALPISALO’: IL TABELLINO

Lecco-Feralpisalò 1 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 51′ Balestrero(F); 52′ Buso(L); 54′ Felici(F).

Assist: 51′ Parigini(F); 52′ Lepore(L); 54′ Martella(F).

LECCO (3-5-2) – Saracco; Battistini, Marrone, Caporale; Guglielmotti, Galli, Crociata, Ionita, Lepore; Di Stefano, Novakovich. Allenatore Foschi.

FERALPISALO’ (4-3-3) – Pizzignacco; Letizia, Pilati, Ceppitelli, Martella; Kourfalidis, Fiordilino, Balestrero; Compagnon, La Mantia, Felici. Allenatore Vecchi.

Arbitro: Daniele Rutella (sezione di Enna).

Ammoniti: 28′ Balestrero(F); 57′ Marrone(L); 71′ Ceppitelli(F); 82′ Pizzignacco(F); 83′ Degli Innocenti(L).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO FERALPISALO’













