Video Lecco Giana Erminio (risultato finale 0-0) gol e highlights della gara valida per la settima giornata del girone A della Serie C 2025/2026.
VIDEO LECCO GIANA ERMINIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Rigamonti-Ceppi le squadre di Lecco e Giana Erminio si annullano senza andare oltre un pareggio senza reti per 0 a 0. Nel primo tempo gli uomini allenati dal tecnico Valente sembrano partire bene proponendosi in zona offensiva al 18′ con un colpo di testa fuori misura tentato da Furrer.
Al 34′ gli ospiti spingono Tanco a rischiare l’autorete con un calcio d’angolo insidioso battuto da Voltan. Al 42′ è Colombara a salvare sul nuovo spunto di testa firmato da Sipos e nel recupero per poco Tanco non la combina grossa con un colpo di testa intercettato dal portiere Furlan così da non consentire ad Occhipinti di approfittarne al 45’+1′.
Nel secondo tempo la compagine guidata in panchina dal tecnico Vinicio Espinal ricomincia in maniera arrembante sebbene la conclusione del 50′ di Marotta finisca alta oltre la linea di fondo campo. Nel finale i Manzoniani non centrano il bersaglio di testa al 68′ con Zanellato ed all’80’ anche Sipos si rende protagonista di un’azione quasi analoga.
I ragazzi della Martesana rimangono in dieci dal 90’+7′ per colpa dell’espulsione rimediata da Pinto, punito con un cartellino rosso diretto dal direttore di gara Gioele Iacobellis della sezione arbitrale di Pisa.
Il pari derivante da questo risultato maturato al termine della sfida valevole per la settima giornata della Serie C 2025/2026 conferma il Lecco in vetta arrivando a toccare appunto quota 17 in solitaria. La classifica cambia leggermente pure per la Giana Erminio che raggiunge infatti i 6 punti nel girone A, agganciando il Lumezzane sconfitto dall’Inter U23.