Video/ Lecco Juventus U23 (1-1): highlights e gol. Capogna salva D’Agostino

Una rete di Capogna nel finale costringe la Juventus al pari, i bianconeri erano passati avanti con Olivieri. Come si vede nel video di lecco Juventus U23, ad inizio match Malgrati esce palla al piede ma viene pressato alto da Toure che per poco non gli prende la sfera. Olivieri si becca il giallo dopo un contrasto con Strambelli, sanzione giusta. Lanini si invola da solo verso la trequarti avversaria e prova a servire Han, Sala chiude tutto. Ghiotta occasione per Han che, da posizione invitante, calcia alto. Bella l’azione di Olivieri che aveva servito un grande pallone. Toure scende sulla fascia sinistra e la mette in mezzo, Moleri la mette in corner. La prima frazione termina senza reti.

IL SECONDO TEMPO

Le emozioni sono tutte nella ripresa. Azione interessante della Juventus con Lanini che mette un cross dalla destra trovando l’intervento di Safarikas. Dall’angolo battuto da Lanini c’è una grande mischia con la sfera che termina sul secondo palo. Interviene Olivieri che da solo davanti a Safarikas la mette dentro. Il Lecco risponde subito con Strambelli che va da solo e si accentra da destra, tiro al giro che termina di poco a lato del portiere avversario. Toure sbaglia una clamorosa occaisione da solo contro il portiere avversario, bianconeri ad un passo dal raddoppio. Capogna manda incredibilmente a lato di testa, Lecco reattivo. Strambelli su punizione sfiora il palo, Lecco ancora vicino al pari, la Juventus sta soffre. Carissoni prova a servire Negro, Loria esce con tempismo e anticipa il centravanti. Mota va da solo, salta tutti ma si fa ipnotizzare da Safarikas. Quando tutto sembra fatto arriva la rete di Capogna. Il Lecco la riprende all’ultimo minuto utile dopo una mischia in area di rigore.

