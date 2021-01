Video/ Lecco Livorno (1-0): highlights e gol. KO pesantissimo per i toscani (Serie C)

VIDEO LECCO-LIVORNO (1-0) : LA SINTESI

Allo Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi il Lecco supera il Livorno per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere gli ospiti guidati da mister Dal Canto a tentare di prendere subito in mano le redini del match orchestrando una bella manovra avvolgente che i padroni di casa allenati dal tecnico D’Agostino non paiono in grado di spezzare. I toscani vanno quindi alla conclusione al 14′ con il loro capitano Mazzarani, sebbene il suo tiro venga intercettato sul nascere. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi cercano di spingersi pericolosamente in avanti verso il 18′ con il tiro di Mangni, parato senza problemi da Stancampiano, per poi salvarsi sul tentativo col brivido di Haoudi per gli amaranto al 32′. Ci pensa quindi Iocolano a contribuire alla rete del vantaggio bluceleste al 37′ quando la sua conclusione impatta prima sul palo e quindi sulla schiena di Stancampiano per l’autogol di quest’ultimo. Il Lecco manca poi il raddoppio nel recupero al 45’+2′ cogliendo un palo con Iocolano.

Nel secondo tempo i padroni di casa tentano di amministrare la situazione favorevole ma gli ospiti si propogono in zona offensiva con l’ennesima giocata di Mazzarani, il cui tiro finisce largo al 50′. L’interessante lancio del suo compagno Haoudi non viene poi sfruttato da nessuno al 57′. Nell’ultima parte dell’incontro i blucelesti si vedono inoltre annullare il gol del possibile raddoppio di Iocolano al 69′, quando il suo colpo di testa vincente è stato vanificato da una posizione di fuorigioco ravvisata dall’assistente dell’arbitro. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro William Villa, proveniente dalla sezione di Rimini, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Masini da un lato, Piccoli ed Haoudi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventunesimo turno di campionato permettono al Lecco di salire a quota 33 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Livorno non si muove, rimanendo fermo con i suoi 17 punti.

IL TABELLINO

Lecco-Livorno 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 37′ AUTO Stancampiano(L).

LECCO (3-4-3) – Pissardo, Celjak, Cauz, Marzorati; Nesta, Bolzoni, Foglia, Capoferri; Mangni, Mastroianni, Iocolano. A disposizione: Oliveira, Lora, Giudici, Malgrati, Marotta, Merli Sala, Capogna, Nannini, Emmausso, Masini, Moleri, Raggio. All.: D’Agostino.

LIVORNO (3-4-1-2) – Stancampiano, Parisi, Marie-Sainte, Sosa; Gemignani, Piccoli, Bussaglia, Evan’s; Mazzarani; Canessa, Haoudi. A disposizione: Mattysiak, Deverlan, Nunziatini, Pecchia, Pallecchi, Caia, Fremura. All.: Dal Canto.

Arbitro: William Villa (sezione di Rimini).

Ammoniti: 18′ Piccoli(Li); 54′ Haoudi(Li); 58′ Masini(Le).

