Video/ Lecco Parma (3-2) gol e highlights: decisiva la rete di Lepore! (Serie B, 12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO PARMA: LA SINTESI

Allo Stadio Rigamonti-Ceppi il Lecco supera in rimonta il Parma per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Pecchia partono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 12′ grazie alla rete messa a segno da Benedyczak, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso con l’ausilio del VAR per un fallo commesso da Lemmens. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Bonazzoli reagiscono trovando il gol del pareggio per merito di Novakovich al 23′. Le cose sembrano poi complicarsi per i ducali a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Hernani al 31′ ed i lombardi ne approfittano per siglare il gol del sorpasso con Buso, su sponda di Caporale, al 42′.

DIRETTA/ Lecco Parma (risultato finale 3-2): non basta la rete di Charpentier! (Serie B, 12 novembre 2023)

Nel secondo tempo il solito Benedyczak suona la carica per gli emiliani al 51′ e sul fronte opposto lo spunto di Degli Innocenti viene bloccato da Chichizola al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i blucelesti allungano con il gol firmato da Lepore al 58′ ma Charpentier accorcia nuovamente con il gol realizzato al 70′ così da tenere vive le speranze dei suoi che si vedono negare un calcio di rigore all’83’ dopo un controllo al VAR sul contatto tra Lepore e Camara.

Video/ Lecco Spezia (0-0) highlights: Novakovich non capitalizza! (Serie B, 8 novembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Pairetto, proveniente dalla sezione di Nichelino, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Lemmens, Degli Innocenti e Marrone da un lato, Benedyczak, Hernani, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Chichizola dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo tredicesimo turno del campionato cadetto permette al Lecco di salire a quota 12 nella classifica della Serie B mentre il Parma non si muove, rimanendo fermo a 29 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO PARMA: IL TABELLINO

Lecco-Parma 3 a 2 (p.t. 2-1)

Diretta/ Lecco Spezia (risultato finale 0-0): Melgrati salva i suoi! (Serie B, 8 novembre 2023)

Reti: 12′ RIG. Benedyczak(P); 23′ Novakovich(L); 42′ Buso(L); 58′ Lepore(L); 70′ Charpentier(P).

Assist: 42′ Caporale(L); 58′ Buso(L).

LECCO (4-3-3) – Melgrati; Celjak, Lemmens, Marrone, Caporale; Lepore, Sersanti, Ionita; Degli Innocenti, Novakovich, Buso. All.: Bonazzoli.

PARMA (4-2-3-1) – Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Sohm, Bernabé, Benedyczak; Bonny. All.: Pecchia.

Arbitro: Luca Pairetto (sezione di Nichelino).

Ammoniti: 12′ Lemmens(L); 14′ Benedyczak(P); 19′, 31′ Hernani(P); 38′ Degli Innocenti(L); 52′ Marrone(L); 90’+10′ Chichizola(P).

Espulsi: 31′ Hernani(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO PARMA













© RIPRODUZIONE RISERVATA