Video/ Lecco Pergolettese (2-0) gol ed highlights: Giudici apre, Zambataro chiude

Video Lecco Pergolettese che vede fin dai primi istanti di partita molto equilibrio con entrambe le squadre che non vogliono lasciare spiragli agli avversari e pertanto preferiscono tenere la sfida con ritmi serrati e bassi. Provano a dialogare il duo Pinzauti-Eusepi con quest’ultimo servito dai compagni per rifinire in rete ma spesso fermato nel momento più propizio. Proprio sui piedi di Eusepi l’occasione più importante del primo tempo sugli sviluppi dell’azione solitaria di Zambataro che con il mancino ha cercato la conclusione potente poi controllata, seppur per pochi istanti, dall’ex Juve Stabia. Pergolettese che si fa vedere in avanti con Varas che di testa ha colpito la palla ma niente da fare. Il primo tempo termina con il risultato di 0-0, con poche emozioni.

Diretta/ Lecco Pergolettese (risultato finale 2-0): Giudici regala il secondo posto

Secondo tempo del derby lombardo tra Lecco Pergolettese che regala emozioni soprattutto con un super Zambataro scatenato nel finale. La squadra di casa vola al secondo posto a quota 4 punti con questa vittoria per 2-0 sotto solamente al Novara, unica squadra a quota piena. Girandola di cambi per la squadra ospite che prova a cambiare qualcosa Nel finale assedio della Pergolettese che non trova, però, gli acuti richiesti dal proprio tecnico e si vede beffare nel finale dal gol di Zambataro che al minuto 96 chiude il match definitivamente.

Diretta/ Monopoli Taranto (risultato finale 4-1) streaming: doppietta per Starita

VIDEO LECCO PERGOLETTESE: IL TABELLINO

LECCO (3-5-2): S. Stucchi, V. Celjak (42′), M. Battistini, P. Enrici, F. Lepore, E. Lakti (42′ st), L. Maldonado, E. Zambataro, L. Giudici (35′ st), L. Pinzauti (28′ st), U. Eusepi

A disposizione: P. Burigana, F. Maffi, C. Maldini, M. Sangalli, S. Pecorini (42′ st), L. Scapuzzi, L. Stanga, S. Longo, L. Berra, E. Rossi (35′ st), D. Mangni (↑ 28′ st), G. Galli, F. Zuccon (42′ st), N. Buso

All: Tacchinardi Alessio

PERGOLETTESE (3-5-2): M. Soncin (1′ st), D. Tonoli, M. Arini, A. Lambrughi, D. Bariti, L. Andreoli, F. Artioli (20′ st), K. Varas Marcillo, L. Villa, B. Guiu Vilanova (39′ st), H. Vitalucci (12′ st)

A disposizione: S. Rubbi (1′ st), M. Cattaneo, F. Bevilacqua, L. Gabelli, A. Corti (39′ st), M. Lucenti, M. Iori (20′ st), E. Ruani, F. Abiuso (12′ st), N. Verzeni, S. Piccinini

All: Fabbro Alessandro

Diretta/ Pescara Avellino (risultato finale 1-0): Plizzari salva su Kanoutè!

GOL: 16′ st L. Giudici (L), 50′ st E. Zambataro (L)

AMMONITI: L. Giudici (L), F. Artioli (P)

VIDEO LECCO PERGOLETTESE: GOL ED HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA