Video/ Lecco Pordenone (0-1) gol e highlights: colpo dei ramarri (play-off Serie C, 27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCO PORDENONE: OSPITI DI MISURA

Serata bagnata, serata fortunata per il Pordenone che batte di misura il Lecco per 1 a 0 nell’andata del secondo turno nazionale dei play-off di Serie C e ipoteca l’accesso alle final four. Giovedì prossimo in quel di Fontanafredda i blucelesti dovranno vincere con almeno due gol di scarto, un’impresa di certo non impossibile ma che definire ardua non è di certo azzardato, anzi. Una gara che passerà alla storia per lo spaventoso nubifragio che si è abbattuto sul Rigamonti-Ceppi nel corso del primo tempo, a un certo punto il campo non ce l’ha più fatta a drenare l’acqua che cadeva dal cielo in quantità industriale e i giocatori non riuscivano più a far scorrere il pallone. Il terreno di gioco era diventato così pesante che l’allenatore Foschi, temendo per l’incolumità dei suoi ragazzi e degli avversari, ha chiesto al quarto ufficiale Marotta e all’arbitro Fiero di sospendere le ostilità in attesa di un miglioramento del meteo. Il secondo tempo è poi iniziato con circa 15 minuti di ritardo, dopo che il sopralluogo del fischietto di Pistoia, accompagnato dai capitani delle due squadre, ha dato esito positivo. Fortunatamente con il passare dei minuti la perturbazione si è spostata e siamo tornati a vedere una partita di calcio anziché di pallanuoto.

Diretta/ Lecco Pordenone (risultato finale 0-1): Burrai dal dischetto! (playoff Serie C, 27 maggio)

Una partita che fin dalle battute iniziali aveva offerto diversi spunti di interesse, con i ramarri che sono andati subito vicini al vantaggio con la conclusione ravvicinata di Bruscagin che ha scaldato i guantoni di Melgrati. Il portiere del Lecco si è poi superato sventando l’autogol di Battistini che nel tentativo di deviare il tiro di Pinato stava per segnarsi da solo. Sul versante opposto ci ha pensato Buso con un colpo di testa a tenere impegnato Festa mentre Zammarini ha fatto prendere un bello spavento ai tifosi avversari con un destro a giro che si è spento di pochissimo a lato. Quando la pioggia concede una tregua tornano a fioccare le occasione sia da una parte che dall’altra con l’incornata di Bianconi che si stampa sulla traversa mentre Melgrati sale nuovamente in cattedra dicendo di no a Dubickas. La svolta del match arriva a pochi minuti dal novantesimo quando il nuovo entrato Zambataro sbaglia un banalissimo controllo e si fa anticipare da Deli, atterrato dentro l’area di rigore. Fiero indica il dischetto e dagli undici metri capitan Burrai non sbaglia e condanna i blucelesti a sconfitta bruciante che lascia loro poche speranze in vista del ritorno.

Video/ Lecco Ancona (1-1) gol e highlights: Battistini manda i blucelesti ai quarti!

VIDEO GOL LECCO PORDENONE 0-1, IL TABELLINO

LECCO-PORDENONE 0-1 (0-0)

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Giudici (81’ Zambataro), Zuccon, Ilari (46’ Ardizzone), Girelli, Lepore (88’ Bunino); Buso, Pinzauti (73’ Mangni). All. Luciano Foschi.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Andreoni, Bruscagin, Pirrello, Benedetti (88’ Ingrosso); Torrasi (82’ Deli), Burrai, Pinato (70’ Gucher); Zammarini; Candellone (88’ Piscopo), Dubickas (71’ Magnaghi). All. Domenico Di Carlo.

ARBITRO: Adalberto Fiero (Sez. di Pistoia)

AMMONITI: 7’ Pinato (P), 50’ Bruscagin (P), 72’ Pinzauti (L), 80’ Festa (P), 83’ Benedetti (P).

Diretta/ Lecco Ancona (risultato finale 1-1): Battistini manda i blucelesti ai quarti

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 86’ rig. Burrai (P).

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCO PORDENONE













© RIPRODUZIONE RISERVATA