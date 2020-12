Video/ Lecco Pro Vercelli (2-0): highlights e gol. Iocolano migliore in campo

Il Lecco festeggia nel migliore dei modi, tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi, il suo 108^ compleanno battendo la Pro Vercelli per 1-0 nella sfida valevole per la sedicesima giornata del girone A di Serie C: ripercorriamo gli highlights e i gol del match vinto dai blucelesti che con i tre punti conquistati si consolidano ulteriormente nelle parti alte della classifica, agganciando proprio i biancocrociati che hanno ottenuto solamente un punto nelle ultime quattro gare, perdendo così contatto da Renate e Como. Già protagonista nella prima di frazione con almeno tre occasioni che potevano sicuramente essere sfruttate meglio, Capogna va a segno per l’ottava volta in campionato dopo essersi fatto parare un calcio di rigore da Saro. Sfortunatissimo l’estremo difensore ospite della squadra di Modesto che era riuscito a intercettare il pallone che poi ha sbattuto sul palo per ritornare dall’attaccante di D’Agostino che ha potuto così ribadirlo in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Con gli eusebiani sbilanciati in avanti il Lecco la chiude in contropiede con Iocolano che a meno di un quarto d’ora dal novantesimo mette il punto esclamativo grazie all’assist di Nannini, bravissimo a innescare la ripartenza dei suoi. Il numero 17 è stato indubbiamente tra i migliori in campo, proprio lui si era procurato in precedenza il penalty che ha poi sbloccato la contesa. Una bella vittoria macchiata nel finale dal gesto folle di Marzorati che assesta inspiegabilmente e senza alcun motivo logico un colpo da KO al povero Comi, con il pallone a debita distanza da entrambi: l’arbitro Zufferli, che si trovava nelle vicinanze, gli sventola in faccia un rosso inevitabile e sacrosanto. Quella di Marzorati sarà senz’altro un’assenza pesante in vista del prossimo impegno in programma mercoledì 23 dicembre in Sardegna, sul campo dell’Olbia alla ricerca disperata di punti salvezza.

VIDEO LECCO PRO VERCELLI 2-0, IL TABELLINO

LECCO-PRO VERCELLI 2-0 (0-0)

LECCO (3-4-3): Pissardo; Celjak, Marzorati, Capoferri; Giudici (90’+2’ Nesta), Bolzoni, Lora, Nannini; Kaprof (78’ Mangni), Capogna (78’ Mastroianni), Iocolano (87’ Marotta). All. Gaetano D’Agostino.

PRO VERCELLI (3-4-3): Saro; Auriletto, Hristov, De Marino; Petris (81’ Erradi), Emmanuello, Nielsen (88’ Graziano), Iezzi (64’ Blaze); Rolando (88’ Romairone), Comi, Della Morte (64’ Borello). All. Francesco Modesto.

ARBITRO: Luca Zufferli (sez. di Udine).

AMMONITI: 38’ Iezzi (P), 58’ De Marino (P), 66’ Petris (P), 70’ Lora (L), 74’ Capogna (L), 87’ Mangni (L).

ESPULSO: 90’+6’ Marzorati (L) per rosso diretto.

MARCATORI: 58’ Capogna (L), 77’ Iocolano (L).

