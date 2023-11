Video/ Lecco Spezia (0-0) highlights: Novakovich non capitalizza! (Serie B, 8 novembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS DI LECCO SPEZIA: LA SINTESI

Allo Stadio Rigamonti-Ceppi le squadre di Lecco e Spezia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Bonazzoli partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 2′ quando Guglielmotti manca per un soffio l’impatto con la sfera su un corner. Gli ospiti guidati dal tecnico Alvini replicano all’8′ forzando Melgrati alla parata sulla conclusione di Kouda. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi insistono centrando un palo al 25′ sulla giocata di Buso.

Il suo compagno Novakovich si vede poi annullare un gol per fuorigioco ravvisato nei confronti di Guglielmotti al 26′. Nel secondo tempo i blucelesti si affidano al solito Novakovich che sollecita Dragowski tra i pali della porta avversaria al 48′. I liguri non rimangono a guardare e suonano invece la carica al 56′ con Antonucci, ben disinnescato dal sempre attento Melgrati. Nell’ultima parte dell’incontro i manzoniani non capitalizzano al 57′ con Crociata ed al 71′ sempre con Novakovich così come Amian al 62′ ed il subentrato Candelari al 90’+2′ per gli Aquilotti.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Monaldi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Sersanti, Guglielmotti e Crociata da un lato, Bertola, Kouda, Reca, Cassata, F. Esposito ed Ekdal dall’altro. Il punto conquistato in questo recupero del secondo turno del campionato cadetto permette sia al Lecco che allo Spezia di salire a quota 9 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO HIGHLIGHTS DI LECCO SPEZIA: IL TABELLINO

Lecco-Spezia 0 a 0

LECCO (4-3-1-2) – Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale, Lepore; Guglielmotti, Ionita, Sersanti; Crociata; Buso, Novakovich. Allenatore: Bonazzoli.

SPEZIA (3-5-2) – Dragowski; Amian, Muhl, Bertola; Elia, Ekdal, S. Esposito, Kouda, Reca; Antonucci, Moro. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Marco Monaldi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 6′ Sersanti(L); 17′ Bertola(S); 37′ Guglielmotti(L); 37′ Kouda(S); 70′ Reca(S); 75′ Cassata(S); 81′ Crociata(L); 84′ F.

Esposito(S); 86′ Ekdal(S).

