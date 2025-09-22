Video Lecco Trento (3-1): gol e highlights della sfida valida per la quinta giornata del girone A della Serie C 2025/2026

VIDEO LECCO TRENTO (3-1), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Lecco Trento, gol e highlights: il match disputato allo stadio “Rigamonti-Ceppi” certifica che i blucelesti allenati da Federico Valente fanno sul serio e, grazie a un tris convincente ma sudato contro i gialloblù allenati da Luca Tabbiani, restano in vetta a braccetto col Vicenza. Gara decisa sostanzialmente a cavallo dei due tempi quella tra la lanciatissima compagine lombarda e gli ospiti: infatti, dopo una prima frazione sostanzialmente equilibrata, in cui è Furrer il più pericoloso tra i padroni di casa, dopo una fase di gioco particolarmente frammentata è lo stesso attaccante lecchese a punire gli avversari (brutto errore difensivo di Miranda, con Sipos bravo ad approfittarne e a servire il numero 10 per l’1-0). Nella ripresa, nemmeno il tempo di tornare in campo, e Sipos mette una seria ipoteca sul risultato dialogando con Kritta e poi segnando al volo la rete del raddoppio (48′).

Tutto finito? Macchè: infatti, dopo che la punta croata sfiora la doppietta personale, un fallo in area lombarda rivisto al FVS, porta al penalty che Pellegrini trasforma, riportando il Trento in partita (63′). Saltano tutti gli schemi e anche la logica del match: poco dopo i blucelesti godono a loro volta di un rigore un po’ ‘soft’, ma dagli undici metri Zanellato spreca malamente tirando centralmente su Barlocco (68′). Per fortuna dei suoi, l’errore dal dischetto non costa caro e nel lungo e frizzante finale (con ben dieci minuti di recupero…), nonostante il forcing gialloblù, sono i padroni di casa a sfiorare più volte il tris, trovandolo con Zanellato che si fa perdonare e chiude i giochi al 99′. Con questo successo il Lecco sale a quota 13 e resta primo, proseguendo nel suo avvio-show; punito oltre misura un Trento volitivo ma poco pungente davanti e che resta fermo a metà classifica con 5 punti.

VIDEO LECCO TRENTO (3-1), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini (1’ st Romani); Rizzo (33 ’st Pellegrino), Bonaiti (33’ st Metlika), Zanellato, Kritta (42′ st Lovisa); Frigerio (33’ st Voltan), Furrer, Šipoš. A disposizione: Dalmasso, Constant, Marrone, Mallamo, Grassini, Alaoui, Galeandro. Allenatore: Federico Valente.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Muca (26’ st Meconi), Fiamozzi (8’ st Cappelletti), Miranda (29’ st Capone), Maffei (1’ st Triacca); Aucelli, Sangalli, Giannotti; Dalmonte, Ebone (8’ st Pellegrini), Chinetti. A disposizione: Rubboli, Tommasi, Trainotti, Fossati, Benedetti, Mehic, Corradi. Allenatore: Luca Tabbiani.

Reti: 44’ pt Furrer (L), 2’ st Sipos (L), 18’ st rig. Pellegrini (T), 54’ st Zanellato (L).

Ammoniti: Maffei (T), Ebone (T), Ferrini (L), Chinetti (T), Tabbiani (T, dalla panchina).