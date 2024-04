Video/ Lecco Venezia (1-2) gol e highlights: sorpasso definitivo con Busio! (Serie B, 20 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO VENEZIA: LA SINTESI

Allo Stadio Rigamonti-Ceppi il Venezia riesce a rimontare lo svantaggio ed a imporsi in trasferta contro il Lecco per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due compagini non sembrano voler partire con il freno a mano tirato e dopo un botta e risposta poco fortunato tra Crociata al 6′ da una parte e Tessmann al 9′ dall’altra, i calciatori di mister Vanoli tentano di prendere in mano il controllo delle operazioni. I lombardi del tecnico Malgrati non si lasciano intimidire e crescono tanto da riuscire anche a spezzare l’equilibrio iniziale con il gol del vantaggio realizzato da Buso, ben assistito dal compagno Caporale, tramite un preciso tiro a giro al 22′.

I veneti cercano di rispondere con Busio al 37′ sebbene rischino anche grosso al 45′ sullo spunto di Novakovich. Nel secondo tempo gli arancioneroverdi suonano la carica con una giocata aerea di Busio al 48′ ed i blucelesti si fanno invece risentire sia con il solito Buso al 50′ che con Sersanti al 51′, entrambi fermati da Joronen tra i pali della sua porta. Nel finale i lagunari ribaltano la situazione con il pari siglato da Pohjanpalo al 58′, tramite il passaggio di Pierini, e completano il sorpasso ovviamente con la rete trovata da Busio, su suggerimento di Altare, al 60′. I Manzoniani restano persino in inferiorità numerica dal 78′ perdendo Celjak, mandato dal direttore di gara prematuramente sotto la doccia per un brutto intervento falloso da ultimo uomo commesso nei confronti di un giocatore dei Leoni Alati.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marcenaro di Genova, avendo anche espulso Celjak tra i padroni di casa con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Lepore, Parigini e Lunetta da un lato e Pohjanpalo dall’altro. La vittoria regala 3 punti al Venezia che tocca quindi i 64 punti nella classifica della Serie B 2023/2024 mentre il Lecco deve fare mea culpa rimanendo a 26 punti dopo trentaquattro giornate di campionato cadetto.

