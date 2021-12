Video/ Legia Spartak Mosca (0-1) gol e highlights: decide Bakaev (Europa League)

VIDEO LEGIA SPARTAK MOSCA 0-1: PRIMO TEMPO

Legia Spartak Mosca termina con il risultato di 0-1. Nella gara valevole per la sesta giornata del Girone C di UEFA Europa League, a conquistare i tre punti è la squadra russa, grazie al gol realizzato da Bakaev, che possiamo vedere nel video degli highlights. Grazie a questo risultato e in virtù degli scontri diretti a favore con il Napoli, lo Spartak Mosca si posiziona al primo posto del suo raggruppamento. Per il Legia finisce il percorso europeo, essendosi piazzato in ultima posizione con 6 punti. Andiamo a rivivere i migliori momenti della partita.

Nel primo tempo, il Legia sembra aver approcciato meglio alla gara, mettendo in mostra un buon possesso palla, che però non viene concretizzato. Lo Spartak Mosca attende la squadra polacca e colpisce alla prima vera occasione della partita. E’ il 17′ minuto, Nawrocki perde sciaguratamente un pallone, servendolo in maniera involontaria a Bakaev. Il numero 10 si invola verso la porta, si sposta la palla sul mancino e scarica un tiro a giro che batte Boruc, 0-1. Il Legia cerca la reazione, ma non riesce a creare pericoli. Al 35′ lo Spartak prova quindi a chiuderla. Ignatov da due passi trova un miracoloso intervento di Boruc, che salva il risultato. La prima frazione si conclude quindi sullo 0-1.

VIDEO LEGIA SPARTAK MOSCA 0-1: SECONDO TEMPO

Nei primi minuti del secondo tempo, lo Spartak Mosca prova a chiudere l’incontro, con un Moses piuttosto vivace. I russi non riescono a creare pericoli, e il Legia prende coraggio, cercando di ristabilire la parità. Al 56′, tentativo di Josue direttamente da calcio di punizione, con la palla che finisce di poco fuori. Lo Spartak cerca di addormentare la gara e gestire il gol di vantaggio, con un veloce giro palla.

Il Legia però non ci sta, e si riversa in avanti assediando la metà campo ospite. La formazione polacca non riesce però a rendersi concreta e al 91′ Nawrocki prova la botta da fuori, mettendo in difficoltà Selikhov che la blocca in due tempi. Quando ormai la gara sembrava volgere al termine, Pekhart conquista un calcio di rigore, è il 97′. Sul dischetto va lo stesso Pekhart, che calcia alla sua sinistra e si fa parare il tiro da Selikhov, salvando la qualificazione della sua squadra. Termina quindi con il punteggio di 0-1.

VIDEO LEGIA SPARTAK MOSCA 0-1: IL TABELLINO

RETI: al 17′ Bakaev (SM).

LEGIA: Boruc A., Emreli M. (dal 27′ st Pekhart T.), Johansson M., Josue (dal 20′ st Lopes R.), Kastrati L. (dal 45′ st Skwierczynski K.), Luquinhas, Martins A. (dal 27′ st Wlodarczyk S.), Nawrocki M., Ribeiro Y., Slisz B. (dal 20′ st Kharatin I.), Wieteska M.. A disp. Miszta C., Tobiasz K. Celhaka J., Ciepiela B., Holownia M., Kharatin I., Lopes R., Pekhart T., Skibicki K., Skwierczynski K., Wlodarczyk S. Alle. Golebiewski.

SPARTAK MOSCA: Selikhov A., Ayrton, Bakaev Z. (dal 43′ st Lomovitskiy A.), Caufriez M., Dzhikiya G., Gigot S., Ignatov M. (dal 32′ st Melkadze G.), Moses V., Promes Q., Umyarov N., Zobnin R. (dal 31′ st Hendrix J.). A disp. Maksimenko A., Akmurzin T, Denisov D., Eshchenko A., Hendrix J., Kutepov I., Lomovitskiy A., Melkadze G., Melnikov S., Oganesyan S., Rasskazov N., Shitov V. All. Vitoria.

