Video/ Legnago Pro Patria (2-3) highlights e gol. Piu regala tre punti ai tigrotti

VIDEO LEGNAGO SALUS-PRO PATRIA (2-3) : LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini la Pro Patria supera in trasferta il Legnago Salus per 3 a 2. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Prina riescono a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Stanzani, sfruttando un errore commesso da Pitzalis, ma i padroni di casa guidati da mister Colella non si lasciano intimidire e rispondono trovando immediatamente il gol del pareggio al 4′ per merito di Buric. I minuti scorrono sul cronometro ed i veneti ribaltano la situazione con la rete di Antonelli al 14′ sebbene la Pro resti viva pervenendo anzi al gol del nuovo pareggio nel finale del primo tempo con il gol siglato al 43′ da Galli.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i Tigrotti spingono il piede sull’acceleratore quando la conclusione del 49′ di Vezzoni viene parata in calcio d’angolo dall’estremo difensore di casa Gasparini. Nell’ultima parte dell’incontro è Piu a realizzare il gol decisivo con l’aiuto di Fietta all’85’, approfittando di un errore commesso da Stefanelli che viene pure espulso con un rosso diretto all’88’ a causa di una bruttissima entrata pericolosa ai danni di un avversario.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Ruben Arena, proveniente dalla sezione di Torre del Greco, oltre ad aver espulso Stefanelli all’88’ con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Sgarbi e Gomez da un lato, Molinari dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo decimo turno di campionato permettono alla Pro Patria di salire a quota 12 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Legnago non si muove, rimanendo fermo con i suoi 8 punti.

IL TABELLINO

Legnago Salus-Pro Patria 2 a 3 (p.t. 2-2)

Reti: 3′ Stanzani(P): 4′ Buric(L); 14′ Antonelli(L); 43′ Galli(P).

LEGNAGO (3-4-2-1) – Gasparini; Bondioli, Milani, Ambrosini; Antonelli, Salvi, Yabre, Pitzalis; Ciccone, Sgarbi; Buric. A disp.: Corvi, Enzo, Rossi, Lazarevic, Laurenti, Stefanelli, Contini, Zanetti, Juanito Gomez, Calamai, Giacobbe, Olivieri. All.: Colella.

PRO PATRIA (3-5-2) – Caprile; Molinari, Boffelli, Saporetti; Colombo, Brignoli, Bertoni, Galli, Vezzoni; Stanzani, Banfi. A disp.: Mangano, Sportelli, Bergamo, Parker, Pierozzi, Pizzul, Fietta, Ghioldi, Giardino, Ferri, Piu. All.: Prina.

Arbitro: Alberto Ruben Arena (sezione di Torre del Greco).

Ammoniti: 48′ Sgarbi(L); 61′ Gomez(L); 84′ Molinari(P).

Espulsi: 88′ Stefanelli(L).

