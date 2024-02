Video/ Legnago Salus Albinoleffe (2-1) gol e highlights: la decide Svidercoschi! (Serie C, 10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LEGNAGO SALUS ALBINOLEFFE: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini il Legnago Salus supera l’Albinoleffe per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la sfida tarda ad entrare nel vivo e gli ospiti guidati dal tecnico Lopez si affacciano in zona offensiva verso il 22′ con un tiro-cross di Munari bloccato dall’estremo difensore Fortin.

DIRETTA/ Legnago Salus AlbinoLeffe (risultato finale 2-1): gol di Zanini! (Serie C, 10 febbraio 2024)

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Donati crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Giani sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio arriva immediatamente al 36′ per merito del gol trovato da Svidercoschi. Nel secondo tempo i lombardi ripartono forte vedendosi però annullare un gol per fuorigioco con Longo al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro i blucelesti accorciano inutilmente le distanze con il gol realizzato da Zanini, nel recupero al 90’+5′.

Video/ Albinoleffe Mantova (2-1) gol e highlights: raddoppio decisivo di Longo! (Serie C, 4 febbraio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Rosario Luongo, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Zanandrea, Motoc, Noce e Svidercoschi da un lato, Brentan e Munari, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo venticinquesimo turno di campionato permettono al Legnago Salus di salire a quota 34 nella classifica del girone A della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata dell’Albinoleffe, rimasti appunto fermi a 33 punti.

DIRETTA/ Albinoleffe Mantova (risultato finale 2-1): inutile il gol di Galuppini! (Serie C, 4 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LEGNAGO SALUS ALBINOLEFFE: IL TABELLINO

Legnago Salus-Albinoleffe 2 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 35′ Giani(L); 36′ Svidercoschi(L); 90’+5′ Zanini(A).

LEGNAGO SALUS (3-4-1-2) – Fortin; Zanandrea, Sbampato, Motoc; Martic, Van Ransbeeck, Diaby, Muteba; Zanetti; Giani, Svidercoschi. A disposizione: Businarolo, Tosi, Hadaji, Mazzali, Viero, Rocco, Travaglini, Sambou, Ruggeri, Boci, Casarotto, Noce, Franzolini, Mbakogu. All.: Donati.

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Marietta; Milesi, Borghini, Gatti; Munari, Brentan, Doumbia, Agostinelli, Piccoli; Longo, Arrighini. A disposizione: Pratelli, Moleri, Zanini, Toccafondi, Angeloni, Muzio, Saltarelli, Baroni, Allieri, Ercolani. All.: Lopez.

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (sezione di Napoli).

Ammoniti: 8′ Brentan(A); 10′ Zanandrea(L); 45’+1′ Motoc(L); 59′ Noce(L); 67′, 76′ Munari(A); 78′ Svidercoschi(L).

Espulsi: 76′ Munari(A).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LEGNAGO SALUS ALBINOLEFFE













© RIPRODUZIONE RISERVATA