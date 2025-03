VIDEO LEGNAGO SALUS MILAN FUTURO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini il Legnago Salus centra l’obiettivo vincendo per 2 a 1 contro il Milan Futuro in rimonta tra le mura amiche. Nel primo tempo i giovani rossoneri sembrano voler prendere in mano le redini del match forzando Perucchini ad intervenire subito al 1′ sull’insidioso colpo di testa tentato da Quirini.

I lombardi ci credono e continuano a spingere finchè Omoregbe segna il gol che spezza l’equilibrio al 17′ in contropiede da calcio d’angolo a favore dei padroni di casa. Di nuovo Omoregbe è poi protagonista al 43′ quando viene atterrato irregolarmente da Leoncini, il quale viene espulso nella circostanza lasciando i suoi in inferiorità numerica oltre che in svantaggio.

Tuttavia, ci pensa Diaby a sistemare le cose firmando la rete del pareggio al 45’+2′, dopo aver soffiato la sfera al già ammonito Vos. Nel secondo tempo i ragazzi di mister Oddo non capitalizzano al 58′ con Fall, al 60′ di testa con Magrassi ed all’88’ con Branca, pagandone le conseguenze qualche attimo più tardi. Nel finale infatti è Bombagi a mettere la freccia per i biancoblu trasformando al 90’+1′ il calcio di rigore assegnato a causa del fallo commesso dall’estremo difensore Raveyre nei confronti di Casarotti.

