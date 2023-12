Video/ Legnago Salus Novara (1-1) gol e highlights: la riprende Rocco su rigore (8 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LEGNAGO SALUS NOVARA: LA SINTESI

Legnago Salus e Novara si dividono la posta in palio grazie ad un gol per tempo. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Corti! La sblocca il Novara dopo appena dieci minuti di gara! Donadio la mette in mezzo per Corti che da ottima posizione non può sbagliare. Giani spreca da due passi! Punizione e respinta errata di Desjardins, Giani la mette alta! Occasione per il Legnago! Punizione con Martic che solo contro Desjardins non trova il tocco vincente. Novara in pieno controllo della gara. Termina la prima frazione, decide al momento Corti.

Padroni di casa che attaccano a testa bassa a caccia del pareggio. Martic prova dalla distanza, tiro controllato senza problemi dal portiere avversario. Di Munno commette fallo su Rocco in area, calcio di rigore a favore del Legnago! Rocco dal dischetto non sbaglia! Svidercoschi protesta contro il direttore di gara e viene espulso! Speranza calcia da fuori area, palla che termina fuori. Termina il match.

IL TABELLINO DI LEGNAGO SALUS NOVARA

LEGNAGO: 1 Fortin, 5 Viero (55′ 29 Buric), 6 Pelagatti, 8 Van Ransbeeck (VC), 10 Rocco (C) (74′ 36 Franzolini), 13 Motoc (74′ 19 Diaby), 14 Travaglini (85′ 8 Sambou), 20 Giani (55′ 9 Svidercoschi), 21 Ruggeri, 26 Noce, 77 Martic

A disposizione: 12 Businarolo, 22 Tosi, 4 Sbampato, 11 Zanetti, 25 Casarotti, 30 Sternieri, 99 Tabue

Allenatore: Massimo Donati

NOVARA: 31 Desjardins, 3 Urso, 5 Bonaccorsi, 6 Bertoncini (VC), 8 Di Munno, 10 Donadio, 11 Corti (75′ 9 Scappini), 16 Calcagni, 21 Ranieri (C) (90′ 98 Bagatti), 26 Boccia (86′ 17 Scaringi), 33 D’Orazio (86′ 24 Speranza)

A disposizione: 12 Boscolo Palo, 22 Menegaldo, 4 Prinelli, 25 Gerbino, 30 Migliardi

Allenatore: Giacomo Gattuso

Arbitro: Sig. Alfredo Iannello di Messina

Marcatori: 10′ Corti (N), 60′ Rocco (rig., L)

Ammonizioni: 12′ Boccia (N), 21′ Corti (N), 36′ Viero (L), 69′ Di Munno (N), 82′ Diaby (L)

Espulsioni: 90′ Svidercoschi (L)

Calci d’angolo: Legnago Salus 3 – Novara 6

