Video/ Legnago Salus Pro Patria (1-1) gol e highlights: Pitou risponde a Rocco (25 novembre 2023)

VIDEO GOLE HIGHLIGHTS LEGNAGO SALUS PRO PATRIA: LA SINTESI

Legnago Salus e Pro Patria si dividono la posta in palio grazie a Pitou e Rocco. Queste le fasi salienti del match. Ci prova subito Marano, salva Fortin. Tanti i cartellini gialli e poche le emozioni in campo. Pitou in mezzo da angolo, colpo di testa che non trova la porta. Siamo giunti alla mezzora di gioco, non si sblocca il match. Stanzani protesta dalla panchina e viene espulso. Mancano pochi minuti alla fine della prima frazione di gara. Termina a reti bianche il primo tempo.

DIRETTA/ Legnago Pro Patria (risultato finale 1-1): Pitou risponde a Rocco (25 novembre 2023)

Pitou! La sblocca la Pro Patria. Bel destro da posizione centrale che supera Fortin. Rocco! Pareggiano i padroni di casa! Flipper in area di rigore, rimpallo a favore di Rocco che in area non fallisce. Secondo tempo che, dopo le due reti nel giro di otto minuti, è calato d’intensità. Due squadre che sembrano voler accontentarsi del pari. Termina il match.

Video/ Pro Patria Fiorenzuola (1-1) gol e highlights: Stanzani replica a Bondioli (Serie C, 18 novembre 2023)

IL TABELLINO DI LEGNAGO SALUS PRO PATRIA

Travaglini, Franzolini, Diaby, Ruggeri (12′ st Mazzali); Van Ransbeeck; Rocco, Svidercoschi (23′ st Buric). A disposizione: Businarolo, Roncaglia, Pelagatti, Sambou, Giani, Casarotti, Sternieri, Tabue. Allenatore: Massimo Donati

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Minelli, Lombardoni, Moretti; Somma (25′ st Vaghi), Marano (25′ st Citterio), Fietta (30′ st Nicco), Ferri, Ndrecka; Parker (37′ st Renault), Pitou (37′ st Castelli). A disposizione: Mangano, Saporetti, Bashi, Stanzani, Bertoni, Piran, Caluschi, Zanaboni. Allenatore: Riccardo Colombo

Arbitro: Marco Di Loreto di Terni (Cecchi / Mambelli / Muccignato)

Video/ Legnago Salus Vicenza (1-0) gol e highlights: rigore di Rocco! (Serie C, 18 novembre 2023)

Marcatori: Pitou (PP) al 3′, Rocco (L) al 9′ st

Espulso Stanzani (PP) al 38′ pt Ammoniti: Ruggeri (L), Parker (PP), Pitou (PP), Franzolini (L), Rovida (PP) Angoli: 5-2 Recupero: 1′ pt / 5′ st

GUARDA QUI VIDEO GOLE HIGHLIGHTS LEGNAGO SALUS PRO PATRIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA