Video/ Legnago Salus Pro Vercelli (1-1) gol e highlights: un punto beffardo (4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LEGNAGO SALUS PRO VERCELLI: SINTESI

Al termine dei primi venticinque minuti di Legnago Salus e Pro Vercelli, il tabellone segna ancora uno 0-0. Tuttavia, un momento degno di nota è stato l’occasione per sbloccare il match creata da Rocco della squadra di casa. Rocco si è reso protagonista di un’opportunità chiara che avrebbe potuto cambiare il destino della partita. Il suo tentativo ha messo a dura prova la difesa avversaria, ma nonostante il suo impegno, il risultato è rimasto invariato. La partita si sta svolgendo con un equilibrio tattico, entrambe le squadre cercano di capitalizzare sulle occasioni create. La prima metà della partita ha offerto spunti interessanti e Rocco ha contribuito a rendere avvincente l’andamento della sfida. La seconda metà del primo tempo promette ulteriori emozioni e sviluppi intriganti.

Legnago Salus e Pro Vercelli, il punteggio parziale è di 0-1, con la rete realizzata da Mustacchio. Tuttavia, la dinamica della partita si è complicata per il Legnago Salus, poiché la squadra di casa si trova ora a dover fronteggiare una situazione di svantaggio. Mustacchio ha dimostrato la sua abilità realizzativa, sfruttando al meglio un’opportunità e mettendo la sua squadra in vantaggio. Il Legnago Salus è ora chiamato a una reazione, cercando di ristabilire l’equilibrio nella partita. La situazione si è ulteriormente complicata per il Legnago Salus, con la squadra di casa che dovrà adottare nuove strategie per cercare di invertire il risultato. La seconda metà si preannuncia quindi determinante, con il Pro Vercelli che cercherà di difendere il vantaggio e il Legnago Salus che proverà a trovare la via del gol.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LEGNAGO SALUS PRO VERCELLI, IL SECONDO TEMPO

Legnago Salus e Pro Vercelli, il tabellone segna ora un pareggio 1-1. Il Legnago ha raggiunto la parità grazie al gol di Van Ransbeeck, rianimando le speranze della squadra di casa. Van Ransbeeck ha dimostrato il suo valore sul campo, segnando con abilità e riportando il Legnago Salus nella partita. La squadra di casa ha reagito positivamente e ha creato un’atmosfera elettrizzante in campo. Il pareggio ha cambiato completamente la dinamica dell’incontro, offrendo entrambe le squadre la possibilità di giocarsi la partita fino all’ultimo minuto. La Pro Vercelli, ora impegnata a mantenere il proprio vantaggio, dovrà affrontare la pressione del Legnago Salus in cerca del sorpasso. La partita si sta rivelando piena di emozioni, e il secondo tempo promette ancora momenti avvincenti.

Legnago Salus e Pro Vercelli si è conclusa con un pareggio 1-1, in un incontro che ha offerto emozioni e svolgimenti avvincenti. La Pro Vercelli ha preso inizialmente il comando con un gol, ma il Legnago Salus è riuscito a pareggiare grazie a una rete di Van Ransbeeck nel secondo tempo. Il match è stato caratterizzato da momenti intensi, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco. Van Ransbeeck ha dimostrato il suo valore realizzativo, riportando il Legnago Salus in partita e contribuendo a un finale avvincente. La Pro Vercelli ha dovuto affrontare una solida resistenza da parte del Legnago Salus e, nonostante i propri sforzi, non è riuscita a riprendere il controllo del match. Il pareggio riflette la competitività delle due squadre sul campo. Nonostante il risultato finale di parità, la partita ha offerto ai tifosi momenti intriganti e una visione del talento delle due squadre

LEGNAGO SALUS PRO VERCELLI, IL TABELLINO

LEGNAGO SALUS: Fortin M. (Portiere), Motoc A., Sbampato E., Zanandrea G., Muteba V., Viero F. (dal 24′ st Casarotti E.), Diaby A. (dal 38′ st Franzolini A.), Mazzali S. (dal 35′ st Ruggeri G.), van Ransbeeck K., Giani E. (dal 35′ st Tabue K.), Rocco D.. A disposizione: Businarolo M. (Portiere), Rodella T., Sambou B., Sternieri A., Tosi R. (Portiere), Travaglini M.

PRO VERCELLI: Sassi J. (Portiere), Iezzi R. (dal 35′ st Sarzi D.), Parodi G., Camigliano A., Rodio F., Iotti I., Santoro S., Spavone A. (dal 27′ st Rutigliano C.), Mustacchio M., Nepi A. (dal 28′ st Comi G.), Condello S.. A disposizione: Carosso A., Contaldo F., Emmanuello S., Forte M., Gheza F., Niang O., Pesce A., Rizzo M. (Portiere), Seck M., Valentini A. (Portiere)

RETI: al 6′ st van Ransbeeck K. (Legnago Salus) al 31′ pt Mustacchio M. (Pro Vercelli) .

AMMONIZIONI: al 35′ pt Giani E. (Legnago Salus), al 5′ st Muteba V. (Legnago Salus), al 11′ st Diaby A. (Legnago Salus), al 33′ st Sbampato E. (Legnago Salus), al 42′ st Ruggeri G. (Legnago Salus), al 45’+4 st Tabue K. (Legnago Salus) al 16′ pt Santoro S. (Pro Vercelli), al 42′ st Mustacchio M. (Pro Vercelli).

