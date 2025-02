VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LEGNAGO TERNANA:

Video Legnago Ternana che evidenzia subito un inizio positivo da parte delle Fere. Il protagonista assoluto è sicuramente Cicerelli. L’esterno di attacco della Ternana dapprima fa ammonire Zanetti, e poi guadagna un calcio di rigore alla luce del tocco con il braccio sempre da parte del difensore. Lo stesso Cicerelli trasforma in rete. Infortunio al ginocchio per Romeo che lascia il campo a Vallocchia. Da segnalare il raddoppio sfiorato da parte di Cianci, ben servito sempre da Cicerelli. Il Legnago attacca poco e non si fa vedere molto dalle parti del portiere avversario. Dopo 45 minuti il risultato è di 0-1.

Secondo tempo della sfida tra Legnago e Ternana che presenta ritmi decisamente più bassi. Poche azioni degne di nota con il rossoverdi che portano i tre punti a casa vincendo una partita sporca in trasferta. Ternana che salgono in classifica a quota 51 punti portandosi a meno due dai liguri dell’Entella che ancora devono scendere in campo. Niente da fare per i padroni di casa che rimangono all’ultimo posto con soltanto 15 punti in classifica.

