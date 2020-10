Video/ Legnago Triestina (3-0): highlights e gol, grande tris per i veneti! (Serie C)

Studiamo il video di Legnago Triestina, partita che si è giocata per la 4^ giornata del girone B della Serie C. Allo Stadio Mario Sandrini il Legnago Salus supera la Triestina con un netto 3 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere i biancoblu allenati dal tecnico Bagatti a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni rendendosi pericolosi in zona offensiva con Bulevardi al 5′, conclusione deviata in calcio d’angolo, e con Grandolfo al 9′, scivolando sul più bello, senza dimenticare le proteste per un presunto calcio di rigore non assegnato al 7′. I friulani allenati da mister Gautieri non si lasciano sorprendere e tentano di rispondere verso l’8′ con Litteri, sparando tuttavia addosso ad un difensore di casa. I minuti scorrono sul cronometro e gli alabardati del tecnico Gautieri cominciano a collezionare diverse occasioni importanti per raggiungere il gol dell’eventuale pareggio con Gomez al 23′, con la punizione di Lodi al 24′, con il colpo di testa di Litteri al 32′ e pure con la deviazione aerea di Giorico del 34′, quando il portiere Pizzignacco ha evitato il peggio salvando la sfera sulla linea. I biancoblu di mister Bagatti non vogliono però essere da meno e, dopo aver sciupato a loro volta molteplici opportunità interessanti, riescono a spezzare l’equilibrio iniziale per merito della rete messa a segno dall’ottimo Bulevardi di testa al 40′, sfruttando l’assist vincente offertogli dal suo compagno Zanoli. Nell’ultima parte di frazione è Litteri a sprecare un’altra chance per gli ospiti favorendo l’intervento dell’estremo difensore di casa.

VIDEO LEGNAGO TRIESTINA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Calvano e di Granoche per Lodi e Giorico tra gli alabardati, le cose non sembrano mettersi affatto bene per gli ospiti. Al 51′, infatti, i padroni di casa conquistano un calcio di rigore fischiato per un fallo subito da Sgabri e commesso da Tartaglia, espulso con un cartellino rosso diretto nella circostanza. Dal dischetto ci pensa dunque Grandolfo a realizzare il gol del raddoppio intorno al 53′, spiazzando l’estremo difensore avversario. Nell’ultima parte della gara i biancoblu chiudono definitivamente i conti grazie al gol messo a segno da Rolfini, entrato da pochissimi istanti, al 63′ spegnendo così le speranze di rimonta degli avversari di mister Bagatti. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luigi Carella, proveniente dalla sezione di Bari, ha espulso Tartaglia con un rosso diretto tra gli ospiti senza estrarre ulteriori cartellini gialli nel corso del match. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Legnago di salire a quota 8 nella classifica del girone B di Serie C, scavalcando in questo modo proprio i diretti rivali di giornata della Triestina, rimasta appunto ferma a 6 punti.

IL TABELLINO

Legnago Salus-Triestina 3 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 40′ Bulevardi(L); 53′ RIG. Grandolfo(L); 63′ Rolfini(L).

LEGNAGO (4-3-1-2) – Pizzignacco, Ricciardi, Perna, Bondioli, Zanoli, Giacobbe, Yabè, Ranelli, Bulevardi, Grandolfo, Sgarbi. A disp.: Pavoni, Colombo, Pellizzari, Antonelli, Girgi, Rolfini, Chakir, Gasperi, Zanetti, Carannante, Ruggero, Morselli. All.: Massimo Bagatti.

TRIESTINA (4-3-3) – Offredi, Rapisarda, Tartaglia, Ligi, Brivio, Rizzo, Lodi, Giorico, Sarno, Gomez, Litteri. A disp.: Valentini, Rossi, Lambrughi, Mensah, Marracchi, Granoche, Filippini, Petrella, Struna, Palmucci, Calvano. All.: Carmine Gautieri.

Arbitro: Luigi Carella (sezione di Bari).

Espulsi: 51′ Tartaglia(T).

