Video/ Leicester Roma (1-1) gol e highlights: Zalewski inventa per Pellegrini

Un pareggio in casa del Leicester non è mai da buttare via, soprattutto se si tratta di una semifinale di Conference League come vedremo nel video Leicester Roma 1-1. La Roma ha sicuramente qualche rimpianto per come sono andate le cose soprattutto nel secondo tempo, quando passi in vantaggio non è mai bello farsi raggiungere ma tra una settimana all’Olimpico ci sarà il tutto esaurito e i giallorossi avranno dai loro tifosi una spinta incredibile. L’impresa è decisamente alla portata dei ragazzi di Mourinho che hanno puntato tutto su questo torneo inizialmente bistrattato ma che fa sempre curriculum, come si dice in ambito lavorativo. Al cospetto di una squadra di Premier League i capitolini non hanno sfigurato, anzi. L’azione che ha portato al gol di Pellegrini è stata semplicemente da applausi, con l’incursione di uno scatenato Zalewski che ha lasciato tutti sul posto e ha trovato un corridoio perfetto per il numero 7 che ha fatto passare il pallone tra le gambe di Schmeichel, l’incubo di ogni portiere che si rispetti.

Le Foxes accusano il colpo e per tutto il primo tempo non riescono a creare grossi pericoli dalle parti di Rui Patricio. La musica cambia nella ripresa quando Rodgers con i cambi riesce a dare la sterzata che gli serviva per rimettere in carreggiata i suoi, il nuovo entrato Barnes pesca Lookman che fulmina Rui Patricio e firma quello che diventerà il definitivo 1-1, Iheanacho prova pure a ribaltarla ma deve fare i conti con il portiere portoghese che abbassa la saracinesca. Dall’altra parte Abraham resiste a tre avversari e si inventa dal nulla un assist di tacco per Sergio Oliveira che esalta i riflessi del figlio di Peter. Se ne riparla quindi giovedì prossimo.

VIDEO LEICESTER ROMA 1-1, LE DICHIARAZIONI

Lorenzo Pellegrini ha messo paura al Leicester segnando il gol che ha momentaneamente portato in vantaggio la Roma: “Penso sia normale incontrare delle difficoltà quando affronti un’avversaria come il Leicester, giocare qui non era semplice ma ce la siamo cavata alla grande. Quello di oggi è solo un piccolo tassello, tutto si deciderà tra una settimana. Siamo fiduciosi per il ritorno, con il sacrificio abbiamo ottenuto un buon risultato. Se devo essere sincero tutta questa differenza tra Serie A e Premier League non l’ho vista, significa che il campionato italiano si sta livellando verso l’alto e non soltanto perché le big fanno sempre tanta fatica con le cosiddette piccole. Zalewski? Ci sta dando una grande mano in questa fase della stagione, ha un grandissimo futuro davanti a sé”.

José Mourinho ha parole al miele nei confronti del suo numero 59, che in pochi mesi ha scalato le gerarchie diventando un titolare inamovibile ad appena 20 anni: “E’ sempre bello quando un ragazzo cresciuto nel settore giovanile approda in prima squadra e fa la differenza. Potevamo fare sicuramente meglio sul gol del Leicester, non dovevamo perdere quel pallone, ma penso che ogni tifoso avrebbe firmato per un risultato simile alla vigilia, giovedì ci giocheremo tutto davanti a 70 mila tifosi che ci daranno una carica inimmaginabile. Ah, dobbiamo stare attenti a non trascurare il campionato, domenica contro il Bologna sarà durissima”.

VIDEO LEICESTER ROMA 1-1, IL TABELLINO

LEICESTER-ROMA 1-1 (0-1)

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, J. Evans, Castagne (21’ Justin); Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton (62’ Barnes), Vardy (62’ Iheanacho), Lookman (83’ Ayoze Pérez). All. Brendan Rodgers.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Mkhitaryan (57’ Veretout), Cristante, Pellegrini (85’ Afena-Gyan), Zalewski (85’ Vina); Zaniolo (69’ Sergio Oliveira), Abraham. All. José Mourinho.

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (ESP).

AMMONITI: 8’ Abraham (R), 26’ Dewsbury-Hall (L), 59’ Vardy (L), 63’ Zaniolo (R).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 15’ Pellegrini (R), 67’ Lookman (L).











