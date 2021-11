Video/ Leicester Spartak Mosca (1-1) gol e highlights: la riprende Amartey

Leicester e Spartak Mosca si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Victor Moses e Amartey. Un risultato ottimo per il Napoli che resta in testa al girone con sette punti. Andiamo a ripercorrere le emozioni principali del match. Tielemans per Amartey che calcia da fuori area ma non trova lo specchio. La compagine inglese prende subito le redini del gioco in mano. Daka, botta da fuori area respinta dal portiere avversario. Siamo giunti alla mezzora di gioco, non si sblocca la gara. Promes per Zobnin, la conclusione viene respinta. Quincy Promes sta alzando il livello del suo gioco, da calcio d’angolo serve Gigot che di testa sfiora il vantaggio. La prima frazione di gioco termina a reti bianche.

SECONDO TEMPO

Victor Moses! La sblocca a sorpresa lo Spartak Mosca! Ignatov pesca Moses che di testa non sbaglia. Sobolev ancora per Victor Moses, il tiro da fuori area viene respinto. I padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca del pari. Amartey! Risponde subito il Leicester! Perez la colpisce di testa da calcio d’angolo ed allunga per Amartey che sempre di testa non sbaglia. Siamo giunti all’ora di gioco, gara che si è accesa all’improvviso con le reti di Victor Moses e Amartey. Ndidi da fuori area non trova la porta per pochissimo. Il Leicester attacca alla ricerca della vittoria. Victor Moses commette fallo in area su Lookman, calcio di rigore per il Leicester. Vardy si presenta sul dischetto e si fa parare il tiro! Match che resta sull’uno a uno. Il Leicester, dopo l’errore dal dischetto, non si abbatte e continua ad attaccare. Iheanacho ci prova con il sinistro ma colpisce il palo! Siamo nei minuti di recupero, persiste il pareggio. Termina il match tra Leicester e Spartak Mosca, decidono le reti siglate da Victor Moses e Amartey.

