Video/ Levante Barcellona (3-1): highlights e gol. I Granotes puniscono Valverde

Il Barcellona ferma la sua incredibile corsa a Valencia contro il Levante, in un pomeriggio amaro nel quale è maturata una sconfitta sorprendente. Il video della partita svela un copione movimentato: dopo un salvataggio di Lenglet su Campaña che aveva calciato dalla distanza ravvicinata, il Barça prova a colpire con Griezmann in un paio di occasioni, ma anche con Semedo sul suggerimento di Lionel Messi. I blaugrana spingono sull’acceleratore e al trentottesimo del primo tempo raccolgono i frutti, anche se su calcio di rigore, con la pulce Messi che insacca dagli undici metri dopo il fallo commesso da Miramon su Semedo. Non mancano le proteste in questa circostanza, in quanto l’azione sembra essere stata viziata da un offside di Griezmann alcuni istanti prima nel lungo possesso del Barcellona. Per la compagine blaugrana sembra fatta, ma con la perdita di Suarez per infortunio la musica cambia e sorride ai padroni di casa.

IL SECONDO TEMPO

Nel corso della ripresa il Levante si scatena e in un minuto e mezzo pareggia con Campaña e sorpassa con l’ex madridista Borja Mayoral. Quest’ultimo trasforma con grande freddezza l’assist al bacio di Campaña, firmando il gol del 2-1. Il Barcellona non riesce a riprendersi, il Levante capisce che è il momento di accelerare e affonda il colpo letale con una girata di Radoja che mette in porta con la complicità di Busquets. Finisce dunque tre a uno tra Levante e Barcellona. I blaugrana non hanno saputo reagire alla doccia fredda del pareggio, facendosi affossare velocemente da un avversario cinico e in giornata super. 3-1 il punteggio finale.

VIDEO LEVANTE BARCELLONA, HIGHLIGHTS E GOL





