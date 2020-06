Video/ Leverkusen Bayern (2-4): highlights e gol. I bavaresi vedono il titolo!

Pubblicità

Ed è sempre più vicino il titolo per i bavaresi di Mister Flick, che anche ieri pomeriggio nella 30^ giornata di Bundesliga, hanno ben trionfato fuori casa ai danni del Bayer Leverkusen. Come si vede nel video di Leverkusen Bayern, ieri sera i biancorossi hanno agilmente vinto con il risultato di 4-2, portandosi dunque a casa tre punti preziosissimi in vista del titolo. Che pure al via del match non parevano così scontati: fin dal via infatti entrambe le formazioni hanno messo in campo un gioco frizzante e dal ritmo intenso, ma solo le aspirine quelle che sono partite meglio. Il Leverkusen infatti proiettato in maniera estremamente offensiva non ci ha messo molto a bloccare la partita, già al 10’ minuto con Alario, che ben supportato da Baumgartlinger ha presto beffato Neuer (gol confermato al VAR per sospetto fuorigioco). Il gol incassato ha però presto svegliato i bavaresi che si sono affidati a Coman per trovare il pareggio, arrivato già al 27’. Rincuorati dal pari, i biancorossi di Flick continuano a spingere ed è solo nel finale del primo tempo che travolgono il Leverkusen: al 42’ arriva il gol del raddoppio con Goretzka e solo due minuti dopo è Gnabry a beffare Hradecky tra i pali, segnando il 3-1 ospite. Nella ripresa è sempre il Bayern Monaco ad allungare: già al 66’ Muller riesce a pescare in area Lewandoski, il quale manda il pallone in rete, firmando dunque il poker. La partita dunque sembra finita qui ma le aspirine sono in grado di offrirci un ultimo colpo di coda al 89’ quando Wirtz trova l’ultimo gol della sfida, beffando con un tiro sulla sinistra Neuer. Al triplice fischio finale è dunque festa per il Bayern Monaco, che già capolista, ora vola a +10 dai primi avversari in classifica.

IL TABELLINO

LEVERKUSEN-BAYERN 2-4 (1-3 PT)

RETI: 9′ Alario (L), 26′ Coman (B), 42′ Goretzka (B), 45′ Gnabry (B), 66′ Lewandowski (B), 89′ Wirtz (L)

LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Dragovic, S. Bender, Tapsoba; Bellarabi (46′ Wendell), Aranguiz, Baumgartlinger (62′ Paulinho), Amiri (46′ Demirbay); Diaby, Alario (76′ Volland), Bailey (46′ Wirtz). All. Bosz

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies (85′ Hernandez); Kimmich, Goretzka (74′ Thiago); Gnabry (74′ Javi Martinez), Müller, Coman (66′ Perisic); Lewandowski. All. Flick

Pubblicità

AMMONITI: Coman (B), Amiri (L), Lewandowski (B), Bellarabi (L), Dragovic (L)

STADIO: BayArena di Leverkusen ARBITRO: M. Grafe

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI LEVERKUSEN BAYERN (da sky)



© RIPRODUZIONE RISERVATA