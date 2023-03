Video/ Leverkusen Ferencvaros (2-0) highlights: un gol per tempo (Europa League)

VIDEO LEVERKUSEN FERENCVAROS (2-0): LA PARTITA

Leverkusen Ferencvaros, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, termina con la vittoria tedesca. L’undici allenato da Xabi Alonso liquida gli ungheresi con un gol per tempo e mette un bel sigillo sulla qualificazione al prossimo turno. Ma, a dispetto del netto risultato finale, la formazione di Cherchesov non ha demeritato e, anzi, per lunghi tratti ha dato l’impressione di poter pareggiare la sfida. Gara subito vibrante alla BayArena dove i padroni di casa passano in vantaggio dopo appena dieci minuti. A sbloccare l’incontro è Kerem Demirbay che, servito da Wirtz, scarica un violento destro sotto la traversa, imparabile per Dibusz. Il Ferencvaros prova a farsi vedere in contropiede e al 16′ crea la sua prima opportunità da rete: Bálint Vécsei si libera bene al limite dell’area di rigore avversaria ma il suo sinistro si spegne fuori con il portiere Hradecky in controllo. Al 26′ gli ungheresi vanno ad un passo dal gol del pareggio: il tentativo di Kristoffer Zachariassen, infatti, colpisce in pieno la traversa. Pochi istanti più tardi ancora Ferencvaros in avanti ma questa volta il colpo di testa di Traoré da buona posizione termina a lato. Arrivano anche i primi cartellini gialli della sfida: prima tocca all’autore del gol Demirbay finire sul taccuino dell’arbitro, poi è il turno di Marquinhos. All’intervallo Bayer avanti di una rete.

La seconda frazione inizia senza sostituzioni. Al 4′ subito un cartellino giallo, lo rimedia Kristoffer Zachariassen del Ferencvaros per un fallo a centrocampo. Pochi minuti più tardi tentativo dei padroni di casa ma la conclusione di Moussa Diaby è lontana dallo specchio della porta nonostante la buona posizione. Gli ungheresi ci provano con Zachariassen ma il suo tentativo col destro termina a lato. Dura poco il forcing del Ferencvaros perché i tedeschi riprendono in mano le redini dell’incontro e controllano senza troppi patemi. Dopo il tentativo di Adam Hlozek arriva il raddoppio dei padroni di casa: al 41′ è vincente il colpo di testa di Edmond Tapsoba. L’ultimo squillo dell’incontro è di Zachariassen ma il tentativo ospite non è fortunato e il Bayer Leverkusen ipoteca la qualificazione al prossimo turno.

VIDEO LEVERKUSEN FERENCVAROS (2-0): IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky, Amiri, Azmoun (dal 15′ st Adli), Demirbay, Diaby (dal 26′ st Hlozek), Frimpong, Hincapie, Kossounou, Tah, Tapsoba, Wirtz (dal 44′ st Schick). A disposizione: Lomb, Pentz, Azhil, Bakker, Bellarabi, Fosu-Mensah. Allenatore: Xabi Alonso

FERENCVAROS: Dibusz, Abena, Botka (dal 42′ st Wingo), Civic, Esiti, Knoester, Marquinhos (dal 33′ st Gojak), Mmaee, Traore (dal 42′ st Baden Frederiksen), Vecsei, Zachariassen. A disposizione: Bogdan, Mergl, Kovacevic, Manner, Toth. Allenatore: Cherchesov

Reti: 10′ pt Demirbay, 41′ st Tapsoba

Ammoniti: Demirbay, Wirtz, Kossounou, Traore, Zachariassen, Botka, Knoester.

