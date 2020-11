Video/ Leverkusen Hapoel Beer Sheva (4-1): highlights e gol, goleada dei tedeschi

VIDEO LEVERKUSEN HAPOEL BEER SHEVA (4-1): GOLEADA DEI TEDESCHI

Il video di Leverkusen Hapoel Beer Sheva ci parla di una gara terminata col risultato finale di 4-1, ma che ha visto gli israeliani lottare ad armi pari fino al minuto 76. Pronti via parte fortissimo la squadra tedesca. Al minuto sette Bailey riceve una bella palla dentro e colpisce di testa a giro, la sfera termina di pochissimo fuori facendo la barba al palo. Al nono Florian Wirtz riceve una palla dentro e calcia di prima intenzione, il pallone va a sfiorare la traversa con i tedeschi anche poco fortunati. Al minuto 23 poi Demirbay si libera e calcia con grande potenza, la sfera va a impattare il palo terminando poi sul fondo. Alla mezz’ora i rossoneri passano in vantaggio con Patrik Schick che appostato in area di rigore riesce a sbloccare la partita servito dall’altro ex Roma Jedvaj. Al minuto 37 lo stesso Schick ha un’altra grande occasione, ma davanti al portiere avversario si fa anticipare. È poi sfortunato al minuto 39 quando anche lui colpisce il palo.

LEVERKUSEN HAPOEL BEER SHEVA: IL SECONDO TEMPO

Si passa al secondo tempo con il video di Leverkusen Hapoel Beer Sheva che ci regala un’impennata subito dopo il fischio per il ritorno in campo. Al minuto 48 Wendell serve dentro l’area di rigore Bailey che riesce a coordinarsi in maniera importante e raddoppia per i suoi. Passano appena 7 minuti e i tedeschi sfiorano il tris. Bellarabi calcia da buona posizione, ma la sfera termina alta sopra la traversa. Al 58esimo un difensore dei padroni di casa fa la frittata e rischia di riaprire tutto, con Shviro che riesce a rubargli palla e a dimezzare lo svantaggio per i suoi. Al minuto 66 poi Levita è molto bravo a volare come un gatto su un colpo di testa pericoloso di Schick. Demirbay fa le prove per il gol al minuto 73 con il suo tiro che viene respinto da Levita. Questi però non può nulla al minuto 76 quando sempre Demirbay calcia da punizione il pallone sotto al setto. C’è gioia poco dopo anche per Alario che piomba su un rimbalzo e chiude la contesa.

CLICCA QUI PER IL VIDEO BAYER LEVERKUSEN HAPOEL BEER SHEVA (d uefa)



© RIPRODUZIONE RISERVATA