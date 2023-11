Video/ Liechtenstein Portogallo (0-2) gol e highlights: Ronaldo e Cancelo! (16 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LIECHTENSTEIN PORTOGALLO: LA SINTESI

Continua inarrestabile la corsa del Portogallo verso il prossimo campionato Europeo. La squadra di Roberto Martinez infila la nona vittoria in altrettante partite del gruppo J: 0-2 sul terreno di gioco del Liechtenstein e primo posto sempre più netto. Ma il primo tempo non è stato semplice per i lusitani, ben contenuti dai padroni di casa a Vaduz: l’unico squillo è di Goncalo Ramos che, alla mezz’ora, salta più in alto di tutti in area di rigore e colpisce la palla con un potente colpo di testa verso la rete da pochi passi, pallone fuori di un soffio. Nella ripresa il Portogallo parte col piede sull’acceleratore e dopo sessanta secondi è il palo a fermare Cristiano Ronaldo. Pochi istanti più tardi, però, Diogo Jota serve l’ex Real Madrid che questa volta è più preciso e porta avanti i suoi. Al 6′ ci prova nuovamente Cristiano Ronaldo ma la sua conclusione viene deviata da un difensore avversario.

Si tratta solo del preludio al raddoppio lusitano perché pochi minuti più tardi il Portogallo trova la via della rete con Cancelo. Al 26′ Joao Felix trova la via della rete ma la posizione di fuorigioco è netta. Qualche minuto lo stesso attaccante ex Atletico Madrid sciupa da buonissima posizione l’opportunità del tris. A dieci minuti dal termine il Portogallo trova la terza rete: Goncalo Ramos trova lo spiraglio giusto dall’interno dell’area di rigore ma l’intervento del VAR vanifica tutto e il punteggio rimane invariato. Dopo sette minuti di recupero il risultato non cambia: il Portogallo vince 2-0.

VIDEO LIECHTENSTEIN PORTOGALLO: IL TABELLINO

LIECHTENSTEIN – Buchel B., Malin A., Wieser S., Traber L., Beck N. (dal 18′ st Kranz L.), Luchinger S. (dal 1′ st Meier L.), Buchel M., Sele A. (dal 32′ st Hofer J.), Goppel M., Hasler J. (dal 18′ st Ospelt P.), Salanovic D. (dal 45′ st Marxer M.). A disposizione: Foser G., Lo Russo L., Kindle K., Kollmann N., Netzer A., Schlegel S., Wolfinger S. All.: Funfstuck

PORTOGALLO – Sa J., Cancelo J. (dal 42′ st Joao Mario), Antonio Silva, Toti, Silva B. (dal 15′ st Horta R.), Fernandes B. (dal 22′ st Vitinha), Neves R., Diogo Jota, Ronaldo C. (dal 22′ st Bruma), Ramos G., Joao Felix (dal 42′ st Neves J.). A disposizione: Costa D., Patricio R., Dias R., Guerreiro R., Inacio G., Otavio, Palhinha J. All.: Martinez

Reti: 1′ st Ronaldo C., 12′ st Cancelo J.

Ammoniti: Luchinger S. (Liechtenstein), Diogo Jota (Portogallo).

