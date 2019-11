Video/ Lille Ajax (0-2): highlights e gol, Ziyech e Promes esaltano i lancieri!

Il video con gli highlights e i gol di Lille Ajax 0-2 ci mostra la vittoria esterna dei lancieri che espugnano il Lauroy e balzano al comando del gruppo H di Champions League, scavalcando Valencia e Chelsea che hanno pareggiato nello scontro diretto. La squadra di Ten Hag deve ancora sudarsi il pass per gli ottavi di finale ma contro i blanquinegres basterà un pareggio per passare il turno. Con il LOSC già matematicamente ultimo ed eliminato anche all’Europa League il verdetto sembrava scritto ancor prima del fischio d’inizio di Brych, e in effetti già al 2′ il parziale cambia quando Ziyech deposita il pallone in rete su assist di Tadic. Sembra il preludio a un monologo di novanta minuti degli ospiti che poi però impiegano un sacco di tempo a trovare il raddoppio che arriva soltanto nel secondo tempo con Promes che regala un ultimo terzo di partita tranquillo ai suoi compagni. Il VAR nega la gioia della doppietta a Ziyech, protagonista di un curioso siparietto nel finale quando un bambino fa invasione di campo per abbracciarlo. Ovviamente il marocchino non si sottrae all’affetto del piccolo fan che una volta esaudito il suo sogno viene accompagnato fuori dagli steward senza opporre la minima resistenza. I padroni di casa sono comunque rimasti in partita soprattutto nella prima frazione di gioco quando Bamba si divora il gol del vari vanificando gli sforzi compiuti da Ikoné e Osimhen, protagonisti di una grande azione in verticale. Sotto di due gol gli uomini di Galtier non riescono nemmeno ad accorciare le distanze con Yazici che al massimo fa la barba al palo: la porta di Onana resta inviolata fino al triplice fischio.

IL TABELLINO

LILLE-AJAX 0-2 (0-1)

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Zeki Celik, Tiago Djalò, Gabriel, Mandava; Soumaré, André (77′ Renato Sanches); Ikoné, Yusuf Yazici (82′ Rémy), Bamba (72′ Araujo); Osimhen. All. Christophe Galtier.

AJAX (4-3-3): Onana; Dest, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Mazraoui (46′ Alvarez), Ziyech (85′ De Jong), Van de Beek; Labyad (45’+2′ Lang), Tadic, Promes. All. Erik Ten Hag.

ARBITRO: Felix Brych (GER).

AMMONITI: Mazraoui (A), Mandava (L), Osimhen (L).

RECUPERO: 3′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 2′ Ziyech (A), 59′ Promes (A).

