Video/ Lille Ajax (1-2): highlights e gol. Lancieri in rimonta con Tadic e Brobbey

Se avete voglia di guardare il video con gli highlights e i gol di Lille-Ajax 1-2 vi suggeriamo di passare direttamente al secondo tempo, perché nella prima frazione di gioco la partita valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League si trasforma nel festival della noia dove non succede praticamente nulla di significativo. All’inizio del secondo tempo capiscono che devono darsi una mossa e tenere svegli i tifosi che li stanno guardando da casa e cominciano a fare finalmente sul serio: Yusuf Yazici avanza per vie centrali ma viene fermato da Rensch che è bravo a togliergli il pallone senza commettere fallo, Klaassen si presenta davanti a Maignan e nel tentativo di saltarlo lo colpisce con un calcio in pieno volto, arriva il fischio dell’arbitro che ferma il gioco mentre Neres colpisce la traversa. A poco meno di venti minuti dal novantesimo arriva quella che potrebbe essere la svolta del match: buco imbarazzante di Tagliafico che spiana la strada a Weah, per il figlio d’arte è un gioco da ragazzi infilare Stekelenburg e portare avanti il LOSC di Galtier che si illude di averla sfangata. Il difensore argentino prova a farsi perdonare e si conquista in maniera furbesca un calcio di rigore prendendo il tempo a Renato Sanches che non riesce a frenarsi e lo colpisce dentro l’area, Kruzliak indica il dischetto ma bisogna aspettare qualche minuto prima che il VAR confermi la decisione. Dagli undici metri Tadic spiazza Maignan che poco dopo verrà trafitto anche dal giovanissimo Brobbey, 19 anni appena compiuti, capace di essere decisivo pur entrando dalla panchina. Non a caso ci sono grandi aspettative su di lui, considerato tra le grandi promesse del calcio olandese. Sta di fatto che i lancieri sbancano il Pierre Mauroy e mettono una seria ipoteca per il passaggio del turno. Giovedì prossimo alla Cruijff Arena servirà un’impresa ai transalpini per ribaltare il risultato dell’andata.

IL TABELLINO

LILLE-AJAX 1-2 (0-0)

LILLE (4-4-2): Maignan; Zeki Celik, Fonte, Botman, Mandava (83′ Bradaric); Weah, Renato Sanches, Soumaré, Bamba; Yusuf Yazici (62′ Araujo), David (78′ Ikoné). All. Christophe Galtier.

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Rensch (82′ Schuurs), J. Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Blind; Antony (82′ Idrissi), Tadic, Neres (73′ Brobbey). All. Erik ten Hag.

ARBITRO: Ivan Kruzliak (SVK).

AMMONITI: 12′ Alvarez (A), 17′ Zeki Celik (L), 40′ Yusuf Yazici (L), 66′ Blind (A), 77′ Rensch (A), 88′ Maignan (L), 90’+1′ Renato Sanches (L), 90’+5′ Brobbey (A).

RECUPERO: 0′ pt, 6′ st.

MARCATORI: 72′ Weah (L), 87′ rig. Tadic (A), 89′ Brobbey (A).

