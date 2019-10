Video/ Lille Chelsea (1-2): highlights e gol. Willian decide il successo dei Blues

Il video con i gol e gli highlights di Lille-Chelsea 1-2 ci mostra i Blues di nuovo vittoriosi in Champions League dopo la sconfitta interna con il Valencia. Nel gruppo H dominato dall’Ajax la squadra allenata da Frank Lampard diventa quindi la favorita per il secondo posto, a patto di fare bella figura nel doppio confronto con i lancieri che la scorsa stagione sfiorarono la finalissima e anche quest’anno sono partiti fortissimo con 6 gol segnati nelle prime due giornate della fase a gironi. Al Mauroy la partita regala poche emozioni soprattutto nella prima frazione di gioco, all’improvviso arriva l’acuto di Abraham che ammutolisce i padroni di casa e li costringe a uscire allo scoperto. In mezzo ai pali Kepa fa il possibile per salvare il risultato ma deve inchinarsi al colpo di testa vincente di Osimhen che pareggia momentaneamente i conti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel recupero gli ospiti potrebbero tornare in vantaggio con Jorginho che timbra il palo, a inizio ripresa Kepa di nuovo gli scudi con un altro salvataggio su André (dopo quello su Araujo), Lampard azzecca i cambi con il nuovo entrato Hudson-Odoi che serve l’assist per Willian che calcia al volo colpendo il pallone che rimbalza sul terreno di gioco e prende una traiettoria stranissima che spiazza Maignan, in precedenza provvidenziale nel negare la gioia del gol a Mount. Pur soffrendo più del previsto il Chelsea conquista i tre punti e si rilancia anche in Europa, secondo KO consecutivo per il LOSC che resta ancora fermo a 0 punti, le speranze di qualificazione agli ottavi sono già appese a un filo e la doppia sfida al Valencia varrà come ultima spiaggia.

LE DICHIARAZIONI

Nel post-partita è intervenuto il tecnico del Chelsea, Frank Lampard: “Non è stato facile vincere qui a Lille, il LOSC è una squadra che ha grandi qualità in attacco e in casa può sempre contare su un pubblico caldissimo che mette paura a chiunque venga a giocare da loro. Ma dopo aver perso contro il Valencia avevamo un disperato bisogno di prendere i tre punti e rimanere in corsa per la qualifcazione. Siamo capitati in un girone molto difficile ed equilibrato, prima del doppio impegno con l’Ajax era fondamentale fare più punti possibili, purtroppo ci siamo riusciti solo in parte”. Per il LOSC a parlare è il difensore José Fonte: “Penso che potessimo fare di meglio nei novanta minuti, i dettagli hanno fatto la differenza e siamo stati condannati dagli episodi. I due gol che abbiamo preso derivano da nostri errori, dobbiamo imparare a non commetterli più, altrimenti in Europa non andremo da nessuna parte. La nostra è una squadra molto giovane con ampi margini di miglioramento, dovremo rimboccarci le maniche e lavorare duro, il talento da solo non basta, serve un enorme spirito di sacrificio e soprattutto avere più fame di vittorie degli avversari”.

