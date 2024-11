VIDEO LILLE JUVENTUS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stade Pierre Mauroy la Juventus non va oltre un pareggio per 1 a 1 in trasferta contro il Lille come vedremo nelle immagini del video Lille Juventus con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i francesi iniziano la partita in maniera arrembante andando infatti subito alla conclusione al 3′ con David ma senza battere la retroguardia avversaria.

I minuti passano e la Juve comincia a farsi vedere in zona offensiva mancando il bersaglio al 14′ con Vlahovic che viene pescato in fuorigioco sul gol annullato a Koopmeiners poi al 23′. I mastini trovano quindi il modo per spezzare l’equilibrio segnando il gol del vantaggio al 27′ grazie a David, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Zhegrova, ed i piemontesi si vedono invece annullare un altro gol con Koopmeiners per fuorigioco al 41′ dopo un paio di spunti inefficaci di Vlahovic e Yildiz.

Nel secondo tempo gli uomini del tecnico Motta ripartono con lo spirito giusto ed il loro atteggiamento viene premiato inorno all’ora di gioco quando Vlahovic sigla il gol del pareggio trasformando il calcio di rigore concesso per il fallo commesso da André nei confronti di Conceicao. Nel finale Di Gregorio para in angolo sul nuovo spunto rossoblu con Zhegrova al 78′ ed i bianconeri si disperano quando Koopmeiners non capitalizza all’80’.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro bosniaco Irfan Peljto ha estratto il cartellino giallo per appena volte ammonendo rispettivamente André al 73′ da un lato e Cabal al 62′ dall’altro. Il punto maturato in questa quarta giornata del torneo continentale permette sia al Lille che alla Juventus di raggiungere quota 7 punti nella classifica della Champions League 2024/2025.

