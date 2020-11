Video/ Lille Milan (1-1): highlights e gol. Castillejo e Bamba decidono il match

VIDEO LILLE MILAN: LA SFIDA AL MAUROY

Pur dovendo fare a meno di Ibrahimovic il Milan esce imbattuto dal Pierre Mauroy costringendo il Lille all’1-1 nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League 2020-21. Restano invariate le posizioni e le distanze in classifica tra le due squadre anche se alle loro spalle si avvicina minaccioso lo Sparta Praga che ha battuto nettamente il Celtic per 4-1 e può diventare un cliente scomodissimo nella corsa ai sedicesimi di finale. Primo tempo equilibrato con qualche errore di troppo da parte dei giocatori rossoneri con Tonali che perde un pallone sanguinoso e per poco non ne approfitta Yazici che affretta la conclusione e non inquadra il bersaglio. Donnarumma è bravo a respingere il tiro insidioso dalla distanza di Araujo e a mantenere il risultato in equilibrio prima dell’intervallo. Alla ripresa delle ostilità l’ex-centrocampista del Brescia dà il via all’azione che porterà al momentaneo vantaggio del Diavolo: splendida apertura per Rebic che prolunga per Castillejo, lo spagnolo non sbaglia davanti a Maignan e sblocca la contesa. Il Milan potrebbe raddoppiare con Theo Hernandez il cui sinistro si rivela però troppo impreciso. Sul ribaltamento di fronte successivo Gabbia sbaglia disimpegno e favorisce la sponda di David per Bamba che deve solo appoggiarla in rete. Dopodiché non succede praticamente più nulla fatta eccezione per l’infortunio di Pied che costringere l’arbitro Pawson a interrompere il gioco a lungo. Nel recupero la punizione di Ikoné si infrange sulla barriera, gli ospiti stringono i denti fino al 95’ quando il direttore di gara decide che può bastare così e manda tutti sotto la doccia.

LILLE MILAN: LE DICHIARAZIONI

Dopo la gara, date le assenze di Stefano Pioli e del suo vice Giacomo Murelli, tocca a uno dei collaboratori del tecnico parmense, Daniele Bonera, parlare ai microfoni di Sky Sport: “Resta il rammarico per non aver saputo gestire meglio il vantaggio, abbiamo fatto una buonissima partita, peccato per la distrazione che ci è costata la vittoria. Rispetto alla gara dell’andata è sceso in campo un Milan completamente diverso. Ibrahimovic ha lasciato una forte impronta sulla squadra che si sente anche quando è assente, mi è davvero piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi, peccato solamente per il risultato. Tonali sta affrontando un percorso di crescita e abbiamo piena fiducia nelle sue capacità, è stato determinante nel fare quel passaggio in profondità per Rebic”.

IL TABELLINO

LILLE-MILAN 1-1 (0-0)

LILLE (4-4-2): Maignan; Pied (79’ Tiago Djalò), Fonte, Botman, Mandava; Araujo (75’ Lihadji), Xeka (63’ Soumaré), André, Bamba; David, Yusuf Yazici (63’ Ikoné). All. Christophe Galtier.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Hauge (77’ Krunic), Tonali, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu (61’ Brahim Diaz), Rebic (61’ Colombo). All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Craig Pawson (ENG).

AMMONITI: 12’ Pied (L), 28’ Xeka (L), 45’+1’ Bennacer (M), 67’ Soumaré (L), 90’+1’ Brahim Diaz (M).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 46’ Castillejo (M), 65’ Bamba (L).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LILLE MILAN (da uefa)



© RIPRODUZIONE RISERVATA