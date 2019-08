Video/ Lille Roma (2-3): highlights e gol. Bel successo per Fonseca! (Amichevole)

Brillante successo in amichevole per la Roma di Paulo Fonseca allo Stade Pierre Mauroy contro i francesi del Lille. Buon inizio di gara dei giallorossi con Zaniolo che spreca una buona chance, il Lille prende però presto le misure agli avversari e inizia a mettere sotto pressione Pau Lopez. Che capitola al 19′ per colpa del figlio d’arte Timothy Weah, che ribadisce in rete su respinta del portiere spagnolo dopo essere stato servito da Bamba in una bella triangolazione. La Roma manca il pari con Cristante che non arriva d’un soffio su un pallone crossato da Kolarov, ma prima del termine del primo tempo è Ikoné a divorare il raddoppio, sbagliando su un pallone facile da spingere in rete, carambolato dopo un contrasto tra Bamba e Juan Jesus.

IL SECONDO TEMPO

La Roma comunque inizia con ben altro piglio la ripresa con Dzeko scatenato: il bosniaco beffa il fuorigioco avversario su invito di Diawara e al 6′ serve a Under il comodo pallone del pareggio. Al 16′ la Roma la ribalta grazie a Zaniolo: ancora Dzeko avvia l’azione, Kolarov crossa sulla sinistra e il giovane talento segna dopo una prima conclusione finita sulla traversa per la deviazione di un avversario. Lille in difficoltà, ma al 28′ un pallone filtrante di Bamba permette ad Araujo di scattare sul filo del fuorigioco e realizzare in diagonale il 2-2. Le due squadre sembrano accontentarsi del pari, ma l’ultimo acuto lo trova la Roma al 91′: è ancora Dzeko ad inventare, proteggendo magistralmente un pallone che scarica per Cristante, implacabile nel siglare il definitivo 2-3 in favore dei giallorossi.

