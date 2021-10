Video/ Lille Siviglia (0-0) gli highlights. Nessun gol al Pierre Mauroy

VIDEO LILLE- SIVIGLIA (0-0): LA SINTESI

Allo Stade Pierre-Mauroy le formazioni di Lille e Siviglia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati dal tecnico Gourvennec a cercare di prendere in mano le redini del match avanzando verso la zona offensiva ma venendo fermati dall’ottimo Acuna, il quale prova pure ad ispirare Suso senza però trovarlo all’8′.

Entrambe le compagini commettono tuttavia diversi errori sebbene siano gli ospiti guidati da mister Lopetegui a gestire il possesso della sfera. I minuti scorrono sul cronometro e gli spagnoli paio collezionare svariate chances fallite per spezzare l’equilibrio con Mir al 20′, Ocampos al 30′ ed al 33′, Navas al 37′ e con l’ex milanista Suso al 41′ ed al 44′. I francesi si fanno invece vedere soltanto con uno spunto di Renato Sanches parato al 28′.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i biancorossi ci riprovano in rovesciata con Ocampos al 49′ ma i mastini sembrano trovare lo spirito giusto per cercare di reagire e suonano la carica con la conclusione di Bamba intercettata al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro sia Lamela all’82’ che Rakitic al 90′ non battono il portiere Grbic.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese M. Oliver ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Celik, Ikoné, Andre e Yilmaz da un lato, Lamela dall’altro. Il punto conquistato in questo terzo turno della competizione europea permette rispettivamente al Lille di salire a quota 2 ed al Siviglia di portarsi a quota 3 punti nella classifica del girone G della Serie C.

IL TABELLINO

Lille-Siviglia 0 a 0

LILLE (4-2-3-1) – Grbic; Celik, Tiago Djaló, José Fonte, Reinildo; Onana(71′ Xeka), André; David(82′ Weah), Renato Sanches(71′ Ikone), Bamba; Burak Yilmaz. Allenatore: Jocelyn Gourvennec.

SIVIGLIA (4-3-3) – Bounou; Jesus Navas, Diego Carlos, Rekik(57′ Jordan), Acuña(64′ Augustinsson); Oliver Torres(65′ Gomez), Fernando, Delaney; Suso(74′ Rakitic), Rafa Mir, Ocampos(74′ Lamela). Allenatore: Julen Lopetegui.

Arbitro: M. Oliver (Inghilterra).

Ammoniti: 59′ Celik(L); 77′ Ikoné(L); 87′ Lamela(S); 88′ Andre(L); 90’+2′ Yilmaz(L).

