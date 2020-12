Video/ Lille Sparta Praga (2-1): highlights e gol. Decisiva doppietta di Yilmaz!

VIDEO LILLE SPARTA PRAGA (2-1): LA PARTITA

Nella fase a eliminazione diretta di Europa League ci sarà anche il Lille che grazie alla vittoria per 2-1 contro lo Sparta Praga si qualifica ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo. Tante emozioni al Pierre Mauroy con i padroni di casa che prendono subito l’iniziativa con Bradaric e Araujo che scaldano i guantoni di Nita. Dall’altra parte solamente Vindheim si affaccia timidamente dalle parti di Maignan mentre gli uomini di Galtier assediano letteralmente l’area di rigore avversaria con Yazici che per poco non beffa il portiere di Kotal grazie alla deviazione di Plechaty mentre prima della pausa André timbra la traversa con un colpo di testa. Nella ripresa il LOSC continua a creare tante palle gol con David che per due volte si fa negare la gioia del gol dall’estremo difensore rumeno che si ostina a tenere la saracinesca abbassata. A un certo punto della partita Krejci si candida seriamente a diventare l’eroe della serata: prima con un clamoroso salvataggio sulla linea impedisce a Botman di sbloccarla con una bomba dal limite, poi sigla la rete del vantaggio ospite dopo che Celustka si era fatto ammonire due volte nel giro di tre minuti lasciando i suoi in inferiorità numerica. Con l’uomo in più, mister Galtier non si perde d’animo e azzecca due mosse in un colpo solo facendo entrare Yilmaz e Weah. Il figlio d’arte confeziona immediatamente l’assist per l’uno pari che porta la firma dell’esperto attaccante turco, a sei minuti dal novantesimo il numero 17 completa l’opera con una doppietta e regala alla compagine transalpina il successo in rimonta e soprattutto la certezza del passaggio del turno. Ultimo brivido a tempo praticamente scaduto quando Plavsic gonfia la rete con una perla di rara bellezza, peccato che Nita, invece di starsene bello tranquillo in mezzo ai pali, vada ad afferrare l’area di rigore commettendo fallo in attacco. E così si spengono le ultime speranze per lo Sparta Praga la cui avventura in Europa per questa stagione termina qui.

IL TABELLINO

LILLE-SPARTA PRAGA 2-1 (0-0)

LILLE (4-4-2): Maignan; Tiago Djalo (77′ Weah), Fonte, Botman, Bradaric (85′ Mandava); Araujo (68′ Ikoné), Xeka, André (85′ Soumaré), Bamba; David, Yusuf Yazici (77′ Yilmaz). All. Christophe Galtier.

SPARTA PRAGA (3-5-2): Nita; Plechaty, Celustka, Krejci; Vindheim, Dockal (89′ Karabec), Pavelka, Soucek (81′ Travnik), Krejci (89′ Minchev); Julis (81′ Hanousek), Moberg-Karlsson (46′ Plavsic). All. Vaclav Kotal.

ARBITRO: Xavier Estrada Fernandez (ESP).

AMMONITI: 50′ Bradaric (L), 51′ Dockal (S), 55′ Krejci (S), 57′ Andrè (L), 62′ Celustka (L), 76′ Krejci (S), 89′ Botman (L).

ESPULSO: 65′ Celustka (L) per somma di ammonizioni

RECUPERO: 0′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 71′ Krejci (S), 81′ e 84′ Yilmaz (L).

