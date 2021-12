Video Lindelof malore in campo/ Difensore United “non respirava”: mano sul petto e…

Paura per Victor Lindelof, difensore del Manchester United colto da malore in campo durante la gara di Premier League disputata dai Red Devils sul manto erboso del Norwich e terminata con il punteggio di 1-0 in favore di CR7 e compagni. Lo svedese ha chiesto la sostituzione nella porzione conclusiva del match di sabato 11 dicembre 2021 in quanto ha accusato difficoltà nella respirazione e, inoltre, si è portato ripetutamente la mano al petto, sino quasi a inginocchiarsi sul rettangolo verde sotto gli occhi preoccupati degli altri giocatori, soprattutto Fred, che ha chiesto a gran voce l’intervento dei sanitari.

“I medici lo hanno visitato e al momento sembra tutto ok, anche se Victor pare essere un po’ sotto choc – ha dichiarato nel post partita il manager ad interim dei Red Devils, Ralf Rangnick –. Spero sia in grado di giocare martedì contro il Brentford. Immagino abbia avuto uno scontro con un altro giocatore, da qui le difficoltà respiratorie. La sua frequenza cardiaca era più alta del solito e abbiamo deciso di sostituirlo”.

VIDEO MALORE IN CAMPO PER LINDELOF: LA PREOCCUPAZIONE DI DAVID DE GEA

Nei video disponibili in rete non si osserva alcuno scontro di gioco precedente al malore accusato da Lindelof e grande preoccupazione per lui è stata esternata dall’estremo difensore del Manchester United, lo spagnolo David de Gea, il quale non ha esitato ad allestire un paragone tra lo spiacevole episodio che ha coinvolto il centrale scandinavo e i drammi di Christian Eriksen agli Europei e di Sergio Agüero, costretto a ritirarsi dal calcio giocato a pochi mesi di distanza dal suo approdo al Barcellona.

Queste sono state le parole pronunciate dal portiere: “È difficile vedere un tuo compagno di squadra in queste condizioni, era meglio sostituirlo. In questi momenti il ​​calcio non conta, la vita viene prima di tutto. Spero che vada tutto bene”.

Good grief. Victor Lindelof. Ronaldo wasn’t long in getting over to him was he? Ronaldo knows. That’s why. Try getting him to take it. Sad this is happening every week. pic.twitter.com/7YeQEFFVeh — Awake in Belfast (@AwakeinBelfast) December 11, 2021





