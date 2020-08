Video/ Lione Bayern Monaco (0-3): highlights e gol. Bavaresi in finale di Champions!

Bayern Monaco in finale di Champions League per l’undicesima volta nella sua storia, mentre il Lione dopo aver collezionato gli scalpi di big come Juventus e Manchester City è costretto a interrompere la sua corsa. La formazione francese ha avuto però occasioni importanti, ma la partita ha preso il suo giro al 17′: si distende in avanti il Lione, Ekambi rientra sul sinistro e supera Neuer, ma vede il pallone stamparsi sul palo. Sul capovolgimento di fronte, al 18′, Gnabry stoppa bene sulla fascia, si accentra e lascia partire una gran botta imparabile per Lopes: è il vantaggio per il Bayern Monaco. Il vantaggio sblocca i tedeschi che rischiano meno e trovano il raddoppio già nel primo tempo: al 33′ cross basso di Perisic, Lewandowski si avventa sul pallone e Lopes trova la risposta d’istinto, ma non può nulla sulla ribattuta di Gnabry che trova dunque la doppietta personale. Nella ripresa i francesi non si arrendono e Ekambi si divora al 14′, tutto solo davanti a Neuer, il gol dell’1-2. E’ il canto del cigno, il Bayern nel finale del match ha il pieno controllo della partita che viene chiusa definitivamente al 43′ da Robert Lewandowski, che stacca perfettamente di testa su una punizione battuta da Kimmich, trovando dunque lo 0-3 finale che porta i tedeschi alla sfida decisiva contro il Paris Saint Germain per la conquista della Champions League.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

A commentare la semifinale vinta per il Bayern Monaco è stato il mattatore della partita, Serge Gnabry. “Credo che sia stata semplicemente un’ottima partita, ha funzionato tutto. Abbiamo subito un po’ troppo in difesa, ma siamo stati pratici in attacco. Alla fine siamo riusciti a segnare 3 gol, superando la loro difesa entrando in area dalle corsie esterne. Nella prima mezzora loro sono stati aggressivi e non ci hanno lasciato giocare. Ci hanno pressato tanto e hanno sfruttato le ripartenze che abbiamo lasciato fare. E’ stato sicuramente bravo Neuer a chiudere, ma loro sono un’ottima squadra”. Per il Lione è finita l’avventura, ma il portiere Anthony Lopes è orgoglioso di quanto fatto vedere dalla squadra: “Non abbiamo sfruttato ciò che siamo riusciti a creare. Questo gruppo può essere orgoglioso della Champions. I tifosi? Spero che li abbiamo resi orgogliosi del nostro cammino, anche se complicato. Tutta la città era alle nostre spalle e ci ha spinto. Speriamo di aver reso queste persone orgogliose perché se lo meritano. Spero che continueremo a vivere insieme le nostre emozioni“.

