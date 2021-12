Video/ Lione Rangers (1-1) gol e highlights: un gol a testa, è parità (Europa League)

VIDEO LIONE RANGERS 1-1: PRIMO TEMPO

Lione Rangers termina con il punteggio di 1-1. La gara valevole per la sesta e ultima giornata del Girone A di UEFA Europa League, si conclude quindi in parità, come possiamo vedere nel video degli highlights. Raggruppamento dominato dal Lione, che conclude in prima posizione con 16 punti, arrivati grazie a 5 vittorie e un pareggio. I Rangers erano già certi della seconda posizione, guadagnando quindi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Le due squadre non si sono comunque risparmiate, andiamo quindi a rivivere i migliori momenti del match.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Lazio ai play off! Diretta gol live score

Il primo tempo si apre con il buon palleggio messo in mostra dai Rangers. Il Lione attende gli avversari e prova a colpire in ripartenza. Il primo squillo della partita arriva al 7′ minuto con la punizione di Barisic, allontanata dalla difesa francese. Al 25′ scozzesi vicini al vantaggio. Roofe riceve palla al limite e prova a scavalcare il portiere con un tocco morbido, la sua conclusione va a sbattere sul palo. Al 38′ ancora Rangers pericolosi. Barisic prova la botta dal limite, trovando la risposta di Pollersbeck. Al 42′ i Rangers riescono a sbloccarla. Kamara va via sulla sinistra e serve al centro Wright, tiro di prima intenzione che viene deviato e inganna Pollersbeck. Il primo tempo si chiude con gli scozzesi in vantaggio per 0-1.

Diretta/ Ferencvaros Leverkusen (risultato finale 1-0): la decide Laidouni!

VIDEO LIONE RANGERS 1-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Lione torna in campo con un atteggiamento diverso. Fin dalle prime battute della ripresa, i francesi si spingono in avanti alla ricerca del pareggio. Spinta che si concretizza al 50′, quando Cherki semina il panico in area di rigore, arriva al vertice dell’area piccola e calcia in diagonale. Bassey devia la palla e beffa il proprio portiere McLaughlin, è autogol e il punteggio torna in parità, 1-1.

Il Lione continua a proporre un gioco molto offensivo, ma non riesce a rendersi pericoloso fino all’84’. Slimani prova a battere McLaughlin di testa, ma il portiere gli sbarra la strada. Al 90′ è ancora Slimani ad andare vicino al colpo del KO. L’attaccante si libera al centro dell’area di rigore e scarica il tiro verso l’angolino basso. McLaughlin in tuffo riesce a deviarla in calcio d’angolo. E’ l’ultima occasione della partita, che termina quindi con il punteggio di 1-1.

Diretta/ Marsiglia Lokomotiv Mosca (risultato finale 1-0): espulso Rongier

VIDEO LIONE RANGERS 1-1: IL TABELLINO

RETI: 44′ Wright (R), 50′ aut. Bassey (L).

LIONE (4-2-3-1): Pollersbeck; Vogel, Da Silva, Lukeba, Henrique; Caqueret, Keita; Cherki, Shaqiri, Toko Ekambi; Dembélé. All. Bosz.

RANGERS (4-3-3): McLaughlin; Patterson, Goldson, Bassey, Barisic; Wright, Lundstrom, Kamara; Roofe, Hagi, Kent. All. Van Bronckhorst.

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIONE RANGERS



© RIPRODUZIONE RISERVATA