Video/ Lione Zenit (1-1): highlights e gol. Depay trova il pari per i francesi

Giusto pareggio al triplice fischio finale in campo al Parc Ol di Lione, nella prima giornata della fase a gironi della Champions league: come si vede nel video, Lione e Zenit termina con il risultato di 1-1, che ben racconta di una sfida tesa e ben equilibrata sia nel primo che nel secondo tempo. Al via sono però i francesi a mettersi in mostra, chiudendo bene in difesa e facendosi vedere anche in attacco con un paio di belle occasioni da gol. Prima dell’intervallo è però lo Zenit a interrompere il digiuno nelle marcature: come un fulmine al ciel sereno Azmoun punge e supera Lopes tra i pali. Nel secondo tempo registriamo quindi il grande riscatto del Lione di Sylvinho: i francesi tornano in campo con rabbia e già nel primi minuti della ripresa Depay si procura e firma un calcio di rigore dopo un contatto con Ozdoev, appena entrato in campo. Sul finale il Lione riesce a creare altre occasioni da gol importante ma i padroni di casa peccano nel finale non riescono a concretizzare in area, perdendo quindi la buona occasione di esordire con un successo in questa edizione di Champions league.

IL TABELLINO

Lione Zenit 1-1 (0-1 pt)

Reti: 41’pt Azmoun(Z), 5’st Depay rig. (L)

Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Kone; Mendes, Tousart, Reine-Adelaide(31’st Terrier); Traore(32’st Cornet), Dembele, Depay. A disp: Andersen, Aouar, Lucas, Tatarusanu, TeteAll. Sylvinho

Zenit (4-4-2): Lunev; Santos, Rakitsku, Ivanovic, Karavaev(33’st Shatov); Zhirkov(19’st Kuzyayev), Osorio, Barrios, Driussi; Azmoun(1’st Ozdoev), Dzyuba. A disp: Erokhin, Kerzhakov, Mammana, Smolnikov All. Semak

Ammoniti: Azmoun (Z), Rakitsky (Z), Kuzyayev (Z), Kone (L), Shatov (Z)

Espulsi: –

Recupero: 3’pt, 4′ st

Arbitro: Olivier (ING)

Stadio: Parc Olympique Lyonnais, Lione

